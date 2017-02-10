Индекс MSCI Russia по итогам квартальной ребалансировки не изменился, как и ожидалось

Индексный провайдер MSCI оставил расчетную базу индекса MSCI Russia без изменений по итогам очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

Итоги ребалансировки вступят в силу 1 марта.

Как сообщалось ранее, был понижен FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 0,5 до 0,45.

Решение вступает в силу также с 1 марта. Оно последовало за выкупом 3,59% акций "Газпрома" у ВЭБа компанией группы и раскрытием газовой монополией обновленной структуры акционеров.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.