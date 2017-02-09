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09 февраля 2017 года 20:22

Рубль укрепляется в ходе вечерних торгов в четверг благодаря росту цен на нефть

Москва. 9 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" вечером в четверг; рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 58,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,81 руб./EUR1, снизившись на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 39 копеек, до 60,66 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро 9 февраля связано с растущими ценами на нефть, которые в свою очередь растут на оптимизме по поводу скорого установления баланса спроса и предложения на рынке благодаря действиям ОПЕК. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,71% - до $55,51 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1,11% - до $52,92 за баррель.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя начавшиеся на этой неделе операции Минфина по покупке валюты, заявила, что данные операции не направлены на изменение номинального курса рубля, но ЦБ РФ учитывает, что они могут повлиять на курс. "Их не надо рассматривать как операции, которые направлены на изменение номинального курса рубля. Безусловно, мы исходим из того, что они могут повлиять на номинальный курс. И учитываем это влияние, как и другие факторы, которые могут повлиять на курс, например, цены на нефть, разные другие при принятии решения по денежно-кредитной политике", - подчеркнула она.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, начало сессии было относительно спокойным с последующим небольшим укреплением рубля. "Достаточно спокойно открылись чуть выше 59 руб./$1 и в первой половине дня торговались вблизи этой отметки. Во второй половине дня пара "доллар-рубль" пошла чуть ниже, видимо, на продажах и небольшом росте нефти. В целом, спокойный день со склонностью к некоторому укреплению рубля", - сказал эксперт.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, "доллар США на бирже в Москве не только удержался в промежутке 59-60 руб./$1, но и скользнул под отметку 59 руб./$1. Участники рынка, похоже, успокоились по поводу проведения операций на внутреннем валютном рынке по поручению главного финансового ведомства страны. Однако дальнейшее укрепление рубля может затормозиться, в частности, доллар США внизу может споткнуться об отметку 58,5 руб./$1".

По мнению аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, поддержку рублю продолжают оказывать нейтральный внешний фон, восстановление нефтяных цен, а также прошедшие во вторник и среду депозитный аукцион ЦБ и размещения ОФЗ. "До конца текущей недели новостной фон останется достаточно скудным и вряд ли "раскачает" рынок. В то время как предстоящая неделя должна быть куда более насыщенной: статистики будет больше, выйдет отчет ОПЕК, дважды выступит глава ФРС и начнется февральский налоговый период", - отметил Д.Давыдов.

Аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев считает маловероятным укрепление рубля, хотя, по его словам, внутренние условия выглядят поддерживающими. "Центробанк во вторник абсорбировал значительную часть ликвидности с денежного рынка в ответ на вливания бюджетных денег, в результате чего ставки МБК немного повысились. На следующей неделе также стартует налоговый период, на страховые взносы в среду потребуется чуть менее 0,5 трлн рублей. Динамика нефтяных котировок остается волатильной: инвесторы чередуют беспокойства по соблюдению соглашения ОПЕК+ с рисками роста добычи нефти в США. При таком новостном фоне обновить локальные максимумы в котировках вряд ли удастся. Можно говорить, что рубль вернулся в привычный ход торгов, заложив в обменные курсы факт покупки валюты для Минфина", - полагает эксперт.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 48,94 копейки, до 59,0235 руб./$1, и понизил курс евро на 42,14 копейки, до 63,0253 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 11,18 копейки по отношению к среде и составил 58,9339 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга понизился на 48,09 копейки по отношению к 8 февраля и составил 58,8834 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 690,002 млн, из которых $1 млрд 28,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 661,211 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 32,41 копейки по отношению к среде - до 63,019 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга снизился на 50,61 копейки по отношению к 8 февраля и составил 62,8107 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR393,958 млн, из которых EUR164,104 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR229,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг немного выросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок поднялись на 6 базисных пунктов (б.п.), составив 10,38% и 10,37% годовых соответственно. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также немного подросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 10,46% годовых, на срок 3 и 6 месяцев - на 7 б.п., до 10,48% годовых.

По словам главного аналитика ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "на денежном рынке ставки МБК продолжили свой рост, оставаясь под влиянием абсорбирующих операций ЦБ, который через недельный депозитный аукцион "забрал" почти всю ликвидность, поступившую на рынок с начала февраля по бюджетному каналу".

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков подчеркивает, что рост краткосрочных ставок играет в пользу национальной валюты, хотя явного дефицита ликвидности нет. "Впрочем, в этом году Минфин втрое увеличивает объемы заимствований на внутреннем рынке, что должно сказаться на состоянии доступности денег. Возможно, в ближайшее время Минфин предпримет попытки очередных вербальных интервенций с последующим увеличением объемов покупки валюты", - прогнозирует эксперт.

эб вч

MOEX$#&: MOEX, ZENT

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Опубликовано: /Финмаркет/
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