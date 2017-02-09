Рынок акций в четверг просел к 2170п по ММВБ из-за укрепления рубля, подскочила на 8% Башнефть

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ в четверг просел в район 2170 пунктов по индексу ММВБ (минимум с 24 января) из-за укрепления рубля на фоне подросшей нефти; подскочили почти на 8% акции "Башнефти", перепроданные в прошлые дни.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2173,98 пункта (-0,7%, минимум дня - 2160,42 пункта), индекс РТС - 1163,19 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар упал до 58,86 рубля (-0,37 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%).

Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) упали на 6,6% - до 2522 рублей - при рекордном объеме торгов в 1,946 млрд рублей.

Падение акций "ФосАгро" вызвано новостями, что компания Adorabella Limited (бенефициарами являются Андрей Гурьев и члены его семьи) продала пакет из 4,5% акций "ФосАгро" с дисконтом к рынку - по цене 2550 рублей за акцию. В результате сделки free float "ФосАгро" вырастет до 25,1%, это в дальнейшем может привести к увеличению веса GDR компании в индексе MSCI Russia и притоку в бумаги капитала западных инвестфондов.

Выросли акции "Башнефти" (+7,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7% и +4,7% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%).

В Азии в четверг преобладала восходящая коррекция за исключением просевшей Японии (-0,6%) из-за укрепления иены, плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,5-0,8%), Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,5%) и дорожает нефть.

В США в четверг вышли неплохие статданные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до минимальных с ноября 234 тыс. при прогнозах роста до 249 тыс. Число заявок остается ниже уровня в 300 тыс. на протяжении 101 недели, что говорит о стабильном росте рынка труда. Последний раз заявки оставались ниже указанной отметки на протяжении столь долгого периода в 1970 году.

Нефть в четверг сохраняет позитивный импульс. Некоторые трейдеры и аналитики в статистике Минэнерго США обратили больше внимания на неожиданное сокращение резервов бензина, другие считают, что скачок запасов нефти связан с ранее объявленными американскими властями планами по продаже части резервов, отмечает MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $55,53 за баррель (+0,7%), мартовская цена WTI - $52,91 за баррель (+1,1%).

Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей при прогнозах роста всего на 2,5 млн баррелей. Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд, отмечает MarketWatch. Между тем товарные запасы бензина неожиданно сократились на 869 тыс. баррелей (ожидался рост), что оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рубль в очередной раз доказал, что при жесткой политике ЦБ РФ покупки валюты в пользу Минфина существенного влияния не имеют. Соответственно, при сильном рубле просадку показали акции экспортеров. Акции "РусАла" упали на фоне известий о планах компании разместить на Лондонской бирже до 20% акций нового выпуска. Акции "Газпрома" остаются под давлением ожидаемой ребалансировки индекса MSCI Russia, в котором может быть увеличен вес акций Сбербанка (MOEX: SBER).

Если взглянуть на график индекса ММВБ с позиций технического анализа, то падение может продолжиться до 2140 пунктов, где в прошлый раз произошел разворот. Для возвращения в нейтральную тенденцию индекс ММВБ должен отскочить в район 2180-2200 пунктов, но пока график говорит о низкой вероятности такого отскока.

В инвестбанке Goldman Sachs полагают, что рост сланцевой добычи в США не сможет перекрыть эффект от снижения производства ОПЕК+. В пятницу и понедельник выйдут обзоры МЭА и ОПЕК, где будет отражена первая информация об успехах на поприще балансировки предложения. В Goldman Sachs отмечают риски того, что прогноз по цене на нефть в 2017 году может быть неточным, но сохраняют уверенность, что уже в I полугодии рынок окажется в состоянии легкого дефицита и начнет сокращать мировые коммерческие запасы.

Тон заявлений представителей администрации США пока не внушает больших надежд на то, что ограничительные меры будут сняты, а отношения между РФ и США выйдут на продуктивный уровень. К тому же на российском рынке давно назрела необходимость коррекции до более здоровых уровней, где вновь вернется интерес покупателей.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также констатирует, что рынок акций РФ выглядит слабо, несмотря на позитивные движения на европейском рынке акций и устойчивую нефть. Доллар просел ниже 59 рублей, и участники рынка, похоже, успокоились по поводу проведения операций ЦБ РФ на внутреннем валютном рынке по поручению Минфина. Однако дальнейшее укрепление рубля может затормозиться, доллар может "споткнуться" об отметку 58,5 руб./$1. Для индекса ММВБ ближайшей крепкой поддержкой выступает уровень 2150 пунктов.

Директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов полагает, что рынок акций снизился из-за излишне эмоциональной реакции игроков на то, что среди по-настоящему значимых участников рынка нет желающих ослабить рубль.

Тем не менее, падение российского рынка может приостановиться в пятницу под влиянием коррекции "коротких позиций". В пятницу индекс ММВБ может повыситься до 2180 пунктов, индекс РТС - до 1172 пунктов вследствие понижения пары доллар/рубль в район 58,58 руб./$1 на ожиданиях дальнейшего замедления инфляции и укрепления российской экономики, которая теперь способна выдержать даже шоковое падение цен на нефть к $40 за баррель, о чем заявила глава ЦБ РФ.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Михаила Кузина, с 27 января, когда рынок достиг локального максимума в 2266 пунктов, индекс ММВБ опустился уже на 100 пунктов. Частично это движение можно объяснить укреплением рубля - доллар упал ниже 59 рублей, несмотря на обещания Минфина начать покупки валюты для пополнения резервов. Нефть растет, игнорируя данные о запасах в США. Тем временем, за последнюю неделю сланцевая добыча добавила еще 73 тыс. баррелей в сутки, всего с начала года она выросла больше чем на 200 тыс. б/с, а с минимума в сентябре добыча на континенте в США увеличилась на 491 тыс. б/с. Рывок более чем впечатляющий, что добавляет головной боли членам ОПЕК и присоединившимся к их соглашению независимым странам.

Также рынок наблюдает за возможным изменением структуры индекса MSCI 10/40, вес в котором может сократиться у "Магнита" и вырасти у "НОВАТЭКа". Акции "РусАла" снижаются несколько дней подряд после очень мощного роста с начала года (+40%).

Американские индексы остаются в районе своих рекордных значений, волатильность находится на низких уровнях. Новостной фон по первым решениям президента Д.Трампа постепенно утихает, а обсуждение иммиграционных запретов не очень волнует рынки, они хотят получить более четкую картину предлагаемых Д.Трампом налоговых послаблений и фискального стимулирования. От более ясного представления по этим вопросам будут зависеть и ожидания по действиям ФРС по ужесточению монетарной политики, считает М.Кузин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-12,5%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,6%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-3,2%), "АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,7%).

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+39,9% и +39,1% "префы"), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+14,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 37,687 млрд рублей (из них 8,265 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,457 млрд рублей на бумаги "Газпрома").