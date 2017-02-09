Цены евробондов РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики на фоне стабильной ситуации в секторе UST

Москва. 9 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после небольшого роста накануне немного корректируются вниз. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта к уровню закрытия среды, составив 120,2% от номинала, что соответствует доходности 2,38% годовых (практически без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 8 февраля на 13 базисных пунктов, составив 101,14% от номинала. Доходность при этом выросла на 4 базисных пункта - до 1,53% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился всего на 4 пункта по отношению к 8 февраля и составил 85 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 13 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 113,62% от номинала (доходность выросла всего на 1 пункт и составила 4,95% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 109,74% от номинала (доходность - 4,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 20 пунктов, до 104,02% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,22% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году выросли в цене на 16 пунктов, до 107% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта - до 3,67% годовых).

"Сегодня в секторе российских валютных гособлигаций ничего особенного не происходило, день был достаточно спокойным и тихим. Колебания котировок проходили в основном в боковом диапазоне, без ярко выраженной тенденции. Такая динамика отечественных евробондов объясняется стабильной конъюнктурой рынка базовых активов - US Treasuries. При этом в целом активность торгов относительно низкая, а основные факторы влияния имеют внешнее происхождение", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Нефть эталонных марок дорожает в четверг на ожиданиях, что меры ОПЕК по сокращению добычи приведут к балансу спроса и предложения на нефтяном рынке. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 МСК подорожали на 1,02% - до $55,68 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1,28% - до $53,01 за баррель. Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи.