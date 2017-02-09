В данное время рубль технически смотрится перекупленным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В последние дни рубль стабилизируется около отметки 59, - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. - С ноября рубль активно покупали на фоне дорожающей нефти. Однако в крепком рубле не заинтересовано правительство, так как ухудшается положение отечественных производителей. Поэтому было принято решение по покупке валюты, а также пополнению ЗВР. По заявке Минфина ЦБ начал покупку валюты, ежедневно по 6,3 млрд. руб. с 7 февраля по 6 марта 2017 г. Объем покупок валюты относительно не высокий, около 105 млн. в день или около 2 млрд. долл. в месяц. Пока действия ЦБ не привели к ослаблению рубля из-за небольшого объема, но сейчас рубль технически смотрится перекупленным. Поэтому в ближайшие дни можно ожидать консолидации рубля около 59 или ослабления. В случае ослабления рубля, хорошим уровнем поддержки станет отметка 60. При этом, принимать решение о покупке доллара, нужно после преодоления рублем сильного уровня поддержки - 61".