На фоне очень крепкого рубля и "нелогично" устойчивых цен на нефть российский фондовый рынок выглядит откровенно слабо - "Оргбанк"

"На фоне (вопреки ожиданиям) очень крепкого рубля и "нелогично" устойчивых цен на нефть российский фондовый рынок выглядит откровенно слабо, - констатирует трейдер Оргбанка Алексей Муркин. - Индекс ММВБ торгуется вблизи минимумов с начала зимы. Давление на рынке из-за разочарования игроков в скорой отмене санкций и сомнений в щедрых дивидендах многочисленных госкомпаний было усилено продажами акций Газпрома вследствие фактически неизбежного уменьшения доли в индексе MSCI. Также, возможно, чтобы не быть исключенным из данного индекса мажоритарии ФосАгро продали по ускоренной подписке пакет акций ниже рынка. В итоге акции упали на 5% до уровня цены сделки (2550 руб.). Порядка 5% падали акции Северстали на фоне выпуска конвертируемых облигаций и делистинга Nord Gold на лондонской бирже, однако часть падения была отыграна. Акции ТМК не могут восстановиться после проведенного SPO с дисконтом к рынку. Похоже, что рынок уже приближается к адекватным ценам, что и вызывает активность на рынке SPO".

Также эксперт указывает, что лучше рынка выглядят "отстающие" акции КАМАЗа на фоне улучшения фундаментальных факторов и Ростелеком "преф" (игроки "вспомнили" про неплохую дивидендную доходность). Ростелеком "обычка" смотрится гораздо слабее, невзирая на повышение рекомендации от Райфайзенбанка до "покупать". Неплохо выглядят акции ММК в ожидании включения в индекс MSCI.

"В целом, в отсутствии интересных идей, ребалансировка индекса MSCI (результаты будут известны завтра, возможны сюрпризы) будет в ближайшие дни оказывать влияние на котировки и "счастливчиков", и "неудачников"", - резюмирует эксперт банка.