Доллар ждет встречи Трампа и Абэ - eToro

"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает ослабление евро, привлекательность которого снизилась в последние дни из-за спекуляций на тему выборов во Франции и зашедших в тупик переговоров по Греции. Рынки надеются, что завтрашняя японско-американская встреча пройдет в позитивном ключе. Трамп уже неоднократно критиковал японские власти за якобы намеренную девальвацию национальной валюты. Но в ходе своего визита в Вашингтон Ябэ, вероятно, попытается донести до американского президента, что денежно-кредитная политика страны направлена не на ослабление курса иены, а на борьбу с дефляцией".

В последнее время пара USD/JPY колеблется в 100-пипсовом диапазоне между уровнями 111.00 и 112.00. Сегодня котировки торгуются с небольшим повышением, но остаются в пределах узкого канала. Впрочем, основная заслуга восстановления пары скорее в интересе к рисковым активам, нежели в спросе на доллар, потенциал роста которого по-прежнему ограничен из-за политических рисков. Падение USDJPY под отметку 111.00 будет возможным только в случае возобновления массового бегства от рисков, что до конца недели маловероятно.

Если завтрашняя встреча с премьер-министром Японии пройдет без новых агрессивных выпадов Трампа, пара протестирует локальное сопротивление в районе 112.60 и нацелится на 113.00. Дополнительным фактором поддержки для доллара может послужить китайская статистика, где ожидается ощутимое улучшение показателей торгового баланса. В этом случае интерес к риску усилится, что надавит на иену.