Рубль укрепляется в ходе торгов в четверг благодаря росту цен на нефть

Москва. 9 февраля. Доллар США и евро понижаются в ходе дневной сессии на "Московской бирже" в четверг; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти.

Курс доллара США составил 58,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,9 руб./EUR1, снизившись на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 33,9 копейки, до 60,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 48,94 копейки, до 59,0235 руб./$1, и понизил курс евро на 42,14 копейки, до 63,0253 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 9 февраля связано с продолжающимся подъемом в четверг нефтяных цен на ожиданиях, что меры ОПЕК по сокращению добычи приведут к балансу спроса и предложения на нефтяном рынке. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1% - до $55,67 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 0,92% - до $52,82 за баррель.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отметил, что продолжающемуся укреплению российского рубля способствуют ослабление доллара на мировых торговых площадках и стабилизация цен на нефть. "В целом можно отметить, что рубль стабилен. Рынок переосмыслил начало цикла покупок валюты ЦБ РФ для Минфина. Стало понятно, что смены тренда не последует", - считает Владимир Зотов.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, "доллар США на бирже в Москве, похоже, игнорирует факт валютных интервенций для целей Минфина. Объяснить сдержанную позицию инвесторов можно продолжающейся консолидацией на рынке нефти. Если же нефть Brent выберется за пределы привычной зоны, не исключено, что на внутреннем валютном рынке могут начаться волнения. Пока же курс доллара США устойчиво держится в промежутке 58,5-60 руб./$1, и четверг не предвещает в этом плане никакой интриги".

По мнению аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, поддержку рублю продолжают оказывать нейтральный внешний фон, восстановление нефтяных цен, а также прошедшие во вторник и среду депозитный аукцион ЦБ и размещения ОФЗ. "В краткосрочной перспективе картина рынка вряд ли существенно изменится, ожидаемый краткосрочный диапазон пары "доллар-рубль" 58,5-59,5 руб./$1. До конца текущей недели новостной фон останется достаточно скудным и вряд ли "раскачает" рынок. В то время как предстоящая неделя должна быть куда более насыщенной: статистики будет больше, выйдет отчет ОПЕК, дважды выступит глава ФРС и начнется февральский налоговый период", - отметил Д.Давыдов.

Как отметил аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев, рубль выглядит стабильно относительно продолжающегося снижения нефтяных цен. "При текущем наборе факторов укрепление российской валюты вряд ли возможно, однако внутренние условия выглядят поддерживающими. Центробанк во вторник абсорбировал значительную часть ликвидности с денежного рынка в ответ на вливания бюджетных денег, в результате чего ставки МБК немного повысились. На следующей неделе также стартует налоговый период, на страховые взносы в среду потребуется чуть менее 0,5 трлн рублей. Динамика нефтяных котировок остается волатильной: инвесторы чередуют беспокойства по соблюдению соглашения ОПЕК+ с рисками роста добычи нефти в США. При таком новостном фоне обновить локальные максимумы в котировках вряд ли удастся. Можно говорить, что рубль вернулся в привычный ход торгов, заложив в обменные курсы факт покупки валюты для Минфина", - полагает эксперт.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг немного выросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок поднялись на 6 базисных пунктов (б.п.), составив 10,38% и 10,37% годовых соответственно. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также немного выросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 10,46% годовых, на срок 3 и 6 месяцев - на 7 б.п., до 10,48% годовых.

Аналитик Нордеа банка Д.Давыдов напоминает, что прошедший во вторник депозитный аукцион ЦБ и размещение Минфином ОФЗ несколько изменили картину рынка, что привело к небольшому росту ставок на краткосрочное фондирование. "Впрочем, вряд ли можно говорить даже о локальном недостатке ликвидности", - полагает эксперт.