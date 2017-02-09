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09 февраля 2017 года 15:11
MSCI объявит итоги квартального пересмотра индекса MDSCI Russia, изменений не ожидается
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой ребалансировки индексов в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени. Все изменения вступят в силу 1 марта. Как ожидают аналитики, состав индекса MSCI Russia по итогам февральской ребалансировки, скорее всего, не изменится. Аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский отмечает в обзоре, что пороговые уровни для включения или исключения бумаг из индексов MSCI в рамках квартального пересмотра выше, чем при полугодовой ребалансировке. Таким образом, каких-либо изменений в расчетной базе индекса MSCI Russia стоит ожидать в мае, когда строится очередной полугодовой пересмотр, полагает И.Питерский. "Мы не ждем существенных изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках текущего пересмотра", - пишет стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Владимир Смольянинов. Аналитики Sberbank Investment Research Андрей Кузнецов и Коул Эйксон также считают, что никаких исключений или включений в расчетную базу индекса MSCI Russia в феврале не будет. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, состав индекса MSCI Russia по итогам февральского пересмотра, по мнению аналитиков, останется без изменений. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.
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