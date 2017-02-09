Курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

В Центробанке не видят перспективы для дальнейшего роста цен на нефть, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Эльвира Набиуллина считает, что в ближайшие несколько лет возможна высокая волатильность на нефтяном рынке, а также предупредила, что котировки черного золота могут упасть до 40 долларов за баррель. При этом Центробанк оценивает диапазон колебаний на предстоящие несколько лет от 40 до 55 долларов за баррель нефти.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей за одну единицу американской валюты, евро торгуется в районе 63 рублей, индекс ММВБ упал до 2190 пунктов, котировки нефти марки Brent держатся выше отметки 55 долларов за баррель.

"В то время пока Эльвира Набиуллина рассказывает о высокой волатильности, а президент России говорит о светлом будущем, авторынок России в январе показал минимальные продажи с 2010 года, - указывает Г. Задоя. - Нужно напомнить, что ситуация на рынке жилья и ситуация на рынке новых автомобилей очень хорошо показывает состояние национальной экономики. И то, что население практически совсем перестало приобретать новые машины, говорит не только о том, что люди сокращают свои расходы или начинают подходить к вопросу о крупных приобретений более рационально. Это говорит об обнищании населения и о крайне низкой покупательской активности, что является крайне негативным сигналом для экономики. Хотя с другой стороны может быть и правда, «самое темное время суток перед рассветом», и прекрасное будущее действительно неизбежно. Что касаемо динамики курса рубля к американскому доллару, то мы здесь говорили о том, что подбирать данную валютную пару имеет смысл при снижении в районе уровня 57,60 при попытках снижения к отметке 56,40. Мы по-прежнему считаем, что достижение этих значений вполне вероятно перед разворотом на валютной паре доллар/рубль".