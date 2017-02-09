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09 февраля 2017 года 14:55
Курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
В Центробанке не видят перспективы для дальнейшего роста цен на нефть, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Эльвира Набиуллина считает, что в ближайшие несколько лет возможна высокая волатильность на нефтяном рынке, а также предупредила, что котировки черного золота могут упасть до 40 долларов за баррель. При этом Центробанк оценивает диапазон колебаний на предстоящие несколько лет от 40 до 55 долларов за баррель нефти. На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей за одну единицу американской валюты, евро торгуется в районе 63 рублей, индекс ММВБ упал до 2190 пунктов, котировки нефти марки Brent держатся выше отметки 55 долларов за баррель. "В то время пока Эльвира Набиуллина рассказывает о высокой волатильности, а президент России говорит о светлом будущем, авторынок России в январе показал минимальные продажи с 2010 года, - указывает Г. Задоя. - Нужно напомнить, что ситуация на рынке жилья и ситуация на рынке новых автомобилей очень хорошо показывает состояние национальной экономики. И то, что население практически совсем перестало приобретать новые машины, говорит не только о том, что люди сокращают свои расходы или начинают подходить к вопросу о крупных приобретений более рационально. Это говорит об обнищании населения и о крайне низкой покупательской активности, что является крайне негативным сигналом для экономики. Хотя с другой стороны может быть и правда, «самое темное время суток перед рассветом», и прекрасное будущее действительно неизбежно. Что касаемо динамики курса рубля к американскому доллару, то мы здесь говорили о том, что подбирать данную валютную пару имеет смысл при снижении в районе уровня 57,60 при попытках снижения к отметке 56,40. Мы по-прежнему считаем, что достижение этих значений вполне вероятно перед разворотом на валютной паре доллар/рубль".
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09 февраля 2017 года 20:22
Москва. 9 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" вечером в четверг; рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.09 февраля 2017 года 19:23
Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ в четверг просел в район 2170 пунктов по индексу ММВБ (минимум с 24 января) из-за укрепления рубля на фоне подросшей нефти; подскочили почти на 8% акции "Башнефти", перепроданные в прошлые дни. читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:55
Цены евробондов РФ в четверг не демонстрируют яркой динамики на фоне стабильной ситуации в секторе UST
Москва. 9 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне относительно стабильной ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после небольшого роста накануне немного корректируются вниз. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:48
"В последние дни рубль стабилизируется около отметки 59, - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. - С ноября рубль активно покупали на фоне дорожающей нефти. Однако в крепком рубле не заинтересовано правительство, так как ухудшается положение отечественных... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:20
"Рост на российском рынке, по крайней мере, временно, прекратился, - отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин. - С 27 января, когда рынок достиг локального максимума в 2266 пунктов, индекс ММВБ опустился к сегодняшнему дню на 100 пунктов и находится на уровне 2166.... читать дальше
.09 февраля 2017 года 17:55
На фоне очень крепкого рубля и "нелогично" устойчивых цен на нефть российский фондовый рынок выглядит откровенно слабо - "Оргбанк"
"На фоне (вопреки ожиданиям) очень крепкого рубля и "нелогично" устойчивых цен на нефть российский фондовый рынок выглядит откровенно слабо, - констатирует трейдер Оргбанка Алексей Муркин. - Индекс ММВБ торгуется вблизи минимумов с начала зимы. Давление на рынке из-за разочарования игроков в... читать дальше
.09 февраля 2017 года 17:25
"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает... читать дальше
.09 февраля 2017 года 16:46
Если нефть марки Brent попытается отыграть отметку 56 долларов, покупатели вернуться в российские акции - ИК "ФИНАМ"
"Во второй половине дня рынки будут отыгрывать данные из США. В остальном же необходимо отметить, что наши игроки не смогут долго игнорировать рост рынка энергоносителей, и в случае, если нефть марки Brent попытается отыграть отметку 56 долларов, покупатели вернуться в российские акции, что... читать дальше
.09 февраля 2017 года 16:00
Москва. 9 февраля. Доллар США и евро понижаются в ходе дневной сессии на "Московской бирже" в четверг; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти. читать дальше
.09 февраля 2017 года 15:56
"Российский рынок акций рискует закрыть день в "минусе" даже при растущей нефти. Тон заявлений представителей администрации США пока не внушает больших надежд на то, что ограничительные меры будут сняты, а отношения между РФ и США выйдут на продуктивный уровень. К тому же на рынке давно назрела... читать дальше
.09 февраля 2017 года 15:24
Во второй половине четверга на российском рынке акций вероятна консолидация индексов - Dukascopy Bank SA
"По итогам первой половины торговой сессии четверга, 9 февраля, российские индексы акций снижаются вслед за акциями нефтегазовых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,1%, опустившись до 2165 пунктов, а индекс РТС снижается на 0,5%. Во второй половине дня на российском рынке акций вероятна... читать дальше
.09 февраля 2017 года 15:11
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой ребалансировки индексов в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени. Все изменения вступят в силу 1 марта. Как ожидают аналитики, состав индекса MSCI Russia по итогам февральской ребалансировки, скорее всего, не... читать дальше
.09 февраля 2017 года 14:33
"Собственники компаний пользуются благоприятной конъюнктурой для выхода из бумаг в деньги, - отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Наглядное подтверждение тезиса о том, что российский рынок акций уже не стоит считать уж слишком дешёвым. Следует понимать, что указанная сумма была... читать дальше
.09 февраля 2017 года 14:07
"На открытии валютных торгов в среду рубль укреплялся до отметки 58,96 руб./долл., затем торги переместились в диапазон 59,00-59,06 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В числе основных факторов роста российской... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:45
"ЦБ вновь не сообщал об объемах интервенций на открытом рынке, а нефть выросла до $55,55 несмотря на увеличение запасов, - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Это подтолкнуло курс USD/RUB вниз, к отметке 59. Торговая активность... читать дальше
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