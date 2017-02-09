Торговый диапазон на сегодня – 59,00-59,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии валютных торгов в среду рубль укреплялся до отметки 58,96 руб./долл., затем торги переместились в диапазон 59,00-59,06 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В числе основных факторов роста российской валюты можно выделить ослабление доллара на мировых торговых площадках и стабилизацию цен на нефть. Нефтяные котировки вновь поднялись выше отметки 55 долл./баррель даже несмотря на то, что данные Министерства энергетики США оказались неутешительными. Накануне была выпущена статистика, согласно которой общий объем сырой нефти увеличился на 13,83 млн баррелей, объемы добычи сырья выросли до 8,978 млн баррелей в день против 8,915 млн баррелей на предыдущей неделе. Тем не менее, рынок достаточно сдержанно отреагировал на эти новости. Из европейских новостей можно отметить голосование Британского парламента против повторного референдума по Brexit, что еще раз подтверждает – Великобритания все-таки покинет ЕС, и, согласно планам, процедура выхода начнется в конце марта - начале апреля. В целом можно отметить, что рубль стабилен. Рынок переосмыслил начало цикла покупок валюты ЦБ РФ для Минфина, стало понятно, что смены тренда не последует. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,00-59,70 руб./долл.".