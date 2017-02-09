Рубль продолжает умеренно укрепляться - Локо Банк

"Как и предполагалось, валютные операции ЦБ в интересах Минфина влияли на рубль исключительно в рамках общего движения, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Как только цены на нефть стабилизировались и восстановились, российская валюта отыграла потери. Четверг рубль начал с уровня 58,98 к доллару, продолжает умеренно укрепляться. Ситуация на рынке такова, что дефицита рублевой ликвидности нет, но приток спекулятивных денег, в том числе в рамках кэрри-трейд, дает возможность роста. С другой стороны, это усиливает волатильность, поэтому о точных отметках и прогнозах говорить не приходится.

В ближайшее время рубль продолжит торговаться в диапазоне 58-61,5 к доллару. Кратковременное пробитие этих уровней возможно, но для закрепления потребуется серьезное изменение расстановки сил на рынке".