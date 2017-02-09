Индекс ММВБ по результатам торгов останется в пределах 2190-2200 п. - ИК "Фридом-Финанс"

"ЦБ вновь не сообщал об объемах интервенций на открытом рынке, а нефть выросла до $55,55 несмотря на увеличение запасов, - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Это подтолкнуло курс USD/RUB вниз, к отметке 59. Торговая активность на валютном рынке пока низкая, ожидаю, что до конца дня перемен не произойдет. Факторы, которые оказывают влияние на курс сейчас довольно слабые. На фондовом рынке день начался с коррекции Северстали после сообщения о делистинге NordGold. Новость не стала полной неожиданностью для инвесторов, но тем не менее поспешность, с которой Северсталь проводит эту операцию, огорчила участников рынка, и бумаги самой Северстали сразу на открытии упали почти на 5%. К аутсайдерам также присоединились бумаги Фосагро, их падение вызвала новость о продаже акционером 4,5% бумаг после SPO. Не исключено, что слух об этом распространился раньше, поскольку бумаги падают уже несколько дней подряд. Уровнем поддержки по ним видится 2500 руб., который может быть достигнут в ближайшие дни. От этого уровня рекомендуется покупать бумагу со спекулятивными целями. А Северсталь пробила поддержку, и с технической точки зрения ближайшей целью коррекции может стать отметка 850 руб. на горизонте недели".

Динамика остальных бумаг остается разнонаправленной вследствие низкой активности и слабого фона. У эксперт есть надежда на отскок Газпрома, акции которого вчера достаточно сильно скорректировались на большом объеме, что было вызвано новостью о возможном снижении доли в индексе MSCI. "Полагаю, что если информация подтвердится, то она уже не будет отыграна так резко, и вероятнее всего, в бумаге произойдет отскок в пределах 1%. Кстати, доля Фосагро в этом индексе также может быть изменена сторону понижения. Ожидаю, что падение приостановится и в бумагах Транснефти. По индексу ММВБ ожидания на конец дня: 2190-2200 п.", - заключает эксперт ИК.