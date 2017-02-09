Raiffeisenbank поднял рейтинг GDR Мегафона и акций Ростелекома до "покупать", снизил ADR МТС до "сокращать"

Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых телекоммуникационных компаний и интернет-компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) и акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

Кроме того, для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) аналитики Raiffeisenbank понизили рекомендацию с "держать" до "сокращать", а для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) - с "покупать" до "держать".

В то же время для GDR Mail.ru была подтверждена рекомендация "держать", а для американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom - "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Mail.ru (GDR) - 18,8 (текущая цена - 17,73), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Мегафон (GDR) - 13,3 (текущая цена - 10,76), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (ADR) - 10 (текущая цена - 10,29), рекомендация - сокращать;

Прогнозная цена Ростелеком (акции), цены в рублях - 103,6 (текущая цена - 83,94), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Vimpelcom (ADS) - 6,2 (текущая цена - 4,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Яндекс (акции) - 23,5 (текущая цена - 22,95), рекомендация - держать.