Рост индекса ММВБ вслед за миром сдерживается укреплением рубля, упали ФосАгро и Северсталь

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно подрос на фоне общемировой коррекции после снижения, подъем индекса ММВБ сдерживается укреплением рубля; подешевели акции металлургов и бумаги "Фосагро".

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2192,56 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1170,67 пункта (+0,5%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1%.

Доллар просел до 59 рублей (-0,23 рубля).

В лидерах роста выступают акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%).

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,5% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,1%).

Акции "ФосАгро" упали на 4,8% - до 257 рублей, при рекордном объеме торгов в 0,553 млрд рублей.

Падение акций "ФосАгро" вызвано новостями, что компания Adorabella Limited (бенефициарами являются Андрей Гурьев и члены его семьи) продала пакет из 4,5% акций "ФосАгро" с дисконтом к рынку - по цене 2550 рублей за акцию. В результате сделки free float "ФосАгро" вырастет до 25,1%, это в дальнейшем может привести к увеличению веса GDR компании в индексе MSCI Russia и притоку в бумаги капитала западных инвестфондов.

Индексы в США в среду изменились незначительно, Nasdaq Composite обновил исторический рекорд второй день подряд, однако просели акции финансовых компаний, что оказало давление на Dow Jones. Финансовый сектор подскочил более чем на 16% после победы Дональда Трампа на прогнозах, что процентные ставки будут повышаться.

В Азии в четверг преобладает восходящая коррекция за исключением просевшей Японии (-0,6%) из-за укрепления иены, плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,5%) и нефть.

Некоторые трейдеры и аналитики в статистике Минэнерго США обратили больше внимания на неожиданное сокращение резервов бензина, другие считают, что скачок запасов нефти связан с ранее объявленными американскими властями планами по продаже части резервов, отмечает MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $55,6 за баррель (+0,9%), мартовская цена WTI - $52,8 за баррель (+0,9%).

Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей при прогнозах роста всего на 2,5 млн баррелей. Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд, отмечает MarketWatch. Между тем товарные запасы бензина неожиданно сократились на 869 тыс. баррелей (ожидался рост), что оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает роста индекса ММВБ до 2200 пунктов, но подъем пока сдерживается укреплением рубля из-за дорожающей нефти. Поддержку котировкам "черного золота" оказывают ожидания сокращения мирового предложения нефти. Несмотря на разговоры о санкциях относительно России, отечественный фондовый рынок интересен для международных инвесторов, что подтверждает хорошее первичное размещение акций "Детского мира".

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, Конгресс США затрудняет снятие антироссийских санкций, но нефть оказывает поддержку акциям.

Группа американских конгрессменов, представляющих обе партии, разработала законопроект, предусматривающий необходимость получения президентом США одобрения Конгресса для снятия санкций против России. Хотя этот шаг подтверждает нарастание оппозиционных настроений, пока не ясно, получит ли документ достаточную поддержку. Не исключено, что дело не дойдет даже до голосования, поскольку лидеры партий еще этот план не одобрили. Пока сохраняется неопределенность относительно снятия санкций, динамика российского рынка акций определяется изменением котировок Brent, которые пока растут в свете неожиданно существенного сокращения запасов бензина в США, что нивелировало рост запасов нефти.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, негативный эффект от статистики по товарным запасам нефти в США был компенсирован обнадеживающими комментариями ОПЕК о выполнении соглашения по ограничении добычи.

Рост запасов нефти в США напомнил инвесторам, что соглашение членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран - это лишь временное решение проблемы дисбаланса глобального спроса и предложения на нефтяном рынке. Но волну пессимизма остановили распространившиеся в СМИ намеки на то, что страны ОПЕК и их партнеры исполнят взятые на себя обязательства и продлят срок действия соглашений, а также комментарии некоторых международных аналитиков по рынку нефти, которые позитивно оценили эффект от сокращения добычи. Это не первый случай, когда вслед за негативной статистикой почти синхронно появляются обнадеживающие комментарии.

Главным событием для российского рынка станут результаты февральской ребалансировки индекса MSCI, которые ожидаются ночью в четверг. Уже анонсировано изменение в коэффициенте free float "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,5% и 5,3% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,9%) и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,9%).

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,4 млрд рублей (из них 1,025 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).