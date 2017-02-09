Сегодня доходности ОФЗ могут снизиться на 3-5 б.п. - Промсвязьбанк

"Падение интереса к среднесрочным выпускам из-за ухудшения перспектив снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы по итогам февральского заседания ЦБ РФ отразилось и на итогах вчерашнего аукциона по размещению 6-летних ОФЗ-ПК серии 26220. Несмотря на премию к рынку в доходности в размере 10 б.п. по цене отсечения (96,8515; YTM 8,25%), Минфину удалось реализовать лишь 61,4% от предложенного объема величиной 25 млрд руб. по номиналу. При этом в рамках дебюта на прошлой неделе бумага была размещена по рыночной цене с переспросом в 4,2 раза. Полагаем, что отчасти причина резкого падения спроса заключается в росте опасений инвесторов о возможной коррекции рынка, в случае которой выпуск будет трудно продать из-за низкой ликвидности. Итоги второго аукциона оказались гораздо более успешными для Минфина. Более ликвидные 15-летние ОФЗ 26128 с объемом в обращении 212 млрд руб. были реализованы в полном объеме (15 млрд руб.) с переспросом в 2,2 раза по близкой к рыночной средневзвешенной цене 102,1909 (YTM

8,41%). Спрос на размещения корпоративных эмитентов продолжает оставаться высоким. Вчера прошел сбор заявок на 5-летние бонды ЧТПЗ (Ва3/–/ВВ-) серии БО-001Р-02 в объеме 5 млрд руб. Финальный ориентир по ставке 1-го купона был снижен с предварительно маркетируемых 9,95-10,2% до 9,85% (YTM 10,09%). Считаем данный уровень справедливым и не ждем сужения премии в доходности к кривой ОФЗ в ближайшие месяцы", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.