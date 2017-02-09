Вероятно, сегодня продолжится небольшое движение вверх нефтяных котировок - Росбанк

"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов Американского института нефти (API) – 14,2 млн баррелей – поэтому инвесторы были готовы к такому порядку чисел. На этом фоне нефти удалось развернуть двухдневный нисходящий тренд в сторону повышения (Brent $55,2/барр., +0,9%). Вероятно, сегодня продолжится небольшое движение вверх нефтяных котировок, однако подобная статистика еще больше "подпитывает" опасения рынка, что добыча "черного золота" в США будет восстанавливаться слишком быстро", - отмечают специалисты Росбанка.