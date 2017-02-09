Рубль слегка укрепился на открытие торгов четверга благодаря росту цен на нефть

Москва. 9 февраля. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль немного повысился к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,03-59,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,07 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,055 руб./EUR1 (-20 копеек), стоимость бивалютной корзины снизилась на 17,8 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 60,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,29 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 39,17 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 9 февраля связано с продолжающимся подъемом в четверг нефтяных цен, несмотря на существенное повышение запасов нефти в США. Некоторые трейдеры и аналитики обратили больше внимания на неожиданное сокращение резервов бензина, другие считают, что скачок запасов нефти связан с ранее объявленными американскими властями планами по продаже части резервов.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК подорожали на 0,85% - до $55,59 за баррель. На торгах днем ранее их цена поднялась на 0,13%, завершив день на уровне $55,12 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг увеличились на 0,86% - до $52,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене 0,33% и закончили торги на уровне $52,34 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд. При этом эксперты, принимавшие участие в опросе S&P Global Platts, ожидали гораздо меньшего повышения резервов на минувшей неделе - на 2,5 млн баррелей. Между тем товарные запасы бензина сократились на 869 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков и оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.