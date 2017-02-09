На рынке нефти все острее встает вопрос об эффективности сокращения производства - Julius Baer

Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства по сокращению производства нефти соблюдаются более усердно, чем ожидалось, примерно на 80%-90%, в зависимости от точных цифр по объемам производства в январе. Однако, недавние оценки спроса и предложения, опубликованные Администрацией энергетической информации США, показывают, что соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного производства, наблюдавшуюся в конце прошлого года. Если добавить растущий экспорт из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождение активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли сократится в ближайшем будущем.

Рост цен на нефть в конце прошлого года дал толчок активности по бурению новых скважин в Северной Америке. Рост глобального спроса на нефть должен замедлиться, учитывая зрелость экономического цикла. Дело в том, что низкий уровень безработицы и доли занятого населения в общей численности населения в экономике США предполагает, что осталось довольно мало перспектив для дальнейшего роста числа водителей автомобилей. Новые рабочие места, а не рост зарплат, трансформируются в рост количества людей, которым нужно ехать на работу на автомобиле.

"Цены на нефть остаются в районе верхней границы фундаментально оправданного диапазона цен при поддержке избыточно бычьих настроений на рынке, - заключает эксперт. - Мы придерживаемся мнения, что цены на нефть будут снижаться, и видим краткосрочный риск закрепления прибылей хедж-фондами. В связи с этим мы рекомендуем открывать короткие позиции по нефти. Цены на нефть слегка снизились по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос. Мы придерживаемся позиции, что цены на нефть будут снижаться и следует открывать короткие позиции, поскольку мы скептически относимся к эффективности соглашения по снижению производства и видим надвигающиеся риски закрепления прибылей на рынке фьючерсов".