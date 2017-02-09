Лукойл – лучшая бумага в российском нефтегазовом секторе - КИТ Финанс Брокер

"В среду российский рынок акций снизился широким фронтом, - комментирует ведущий аналитик КИТ "Финанс Брокер" Анна Устинова. - «Тяжеловесы» увели индекс ММВБ ниже уровня 2 200 п. При этом очевидных поводов для пессимистических настроений на локальном рынке не наблюдалось. Сегодня ищем интересные точки для входа. На утро четверга на глобальном рынке складывается умеренно позитивный фон. Индекс ММВБ начнет день, скорее всего, на нейтральной территории. Ищем точку входа в Лукойл – это лучшая, по нашему мнению, бумага в российском нефтегазовом секторе. Идеальным уровнем для покупки видится уровень 3200 руб. за бумагу, это нижняя граница восходящего канала, но и в середине канала, т.е. на уровнях 3300 руб. и ниже целесообразно начинать формировать позицию".