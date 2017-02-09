Утренние прогнозы: рынок акций РФ предпримет попытки восстановления

По итогам торгов среды индекс ММВБ составил 2189,61 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1164,65 пункта (-1,2%). Сегодня возможны попытки восстановления, полагают аналитики. Однако их успех будет зависеть от динамики цен на нефть и хода торгов в Европе.

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций под давлением ухудшения конъюнктуры на внешних рынках и снижения цен на нефть продемонстрировал пробой отметки 2200 пунктов, свою лепту во вчерашнее снижение внесли также распродажи акций Газпрома на ожиданиях понижения фактора ликвидности и, как следствие, снижения из веса в индексах MSCI. Кроме того, динамика "хуже рынка" наблюдалась также по представителям нефтегазового и горнометаллургического сектора, что является отражением общей тенденции по ре-рейтингу этих секторов на глобальных рынках. Достижение верхней границы ближайшего целевого диапазона коррекции индекса ММВБ 2160-2180 пунктов, а также отскок цен на нефть задают положительные ориентиры по открытию сессии в четверг. Мы полагаем, что сегодня будут предприниматься попытки восстановительного роста в течение первой половины дня, однако эту динамику могут скорректировать ход торгов в Европе (реакция риски по Франции и Греции), а также динамика цен на нефть".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднялись выше уровня в $55 за баррель. Министр энергетики Катара Мухаммеда аль-Сада заявил о том, что предложение нефти на рынке снижается, поскольку уровень выполнения условий сделки странами ОПЕК+ очень высок, а Goldman Sachs предупредил о грядущем в 1 полугодии дефиците предложения нефти вопреки росту запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор вновь подтянется к "психологической отметке" в 2200 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Четверг начнется, вероятно, в сдержанном "плюсе", чему будут способствовать позитивный внешний фон, рост цен на нефть. Потенциальным ориентиром на ближайшие сессии видим 2210-2220 пунктов по индексу ММВБ. Успешное возвращение выше 2220, по нашему мнению, даст сигнал к продолжению покупок с ориентиром выше 2240-2250. Основные спекулятивные покупки рекомендуем, если индекс ММВБ вернется к 2150 или ниже. Возможный выход выше 2250 предположительно стоит продавать".

Банк "Глобэкс" Виктор Веселов): "Мы полагаем, что сегодня российский рынок откроется ростом по индексу ММВБ до 2195 пунктов. Рубль укрепит свои позиции к доллару из-за дорожающей нефти. Инвесторы отыграли данные по запасам топлива от API и после публикации официальных данных от Минэнерго не стали продолжать играть на понижение. Также поддержку котировкам "черного золота" оказывает ожидание сокращения мирового предложения нефти. Несмотря на разговоры о санкциях относительно России, отечественный фондовый рынок интересен для международных инвесторов".