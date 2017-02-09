Ждем индекс ММВБ вблизи 2200 пунктов - Банк "Глобэкс"

"Мы полагаем, что сегодня российский рынок откроется ростом по индексу ММВБ до 2195 пунктов. Рубль укрепит свои позиции к доллару из-за дорожающей нефти. Инвесторы отыграли данные по запасам топлива от API и после публикации официальных данных от Минэнерго не стали продолжать играть на понижение. Также поддержку котировкам "черного золота" оказывает ожидание сокращения мирового предложения нефти. Несмотря на разговоры о санкциях относительно России, отечественный фондовый рынок интересен для международных инвесторов", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.