На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 9 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 10% годовых по итогам заседания 3 февраля и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики, при этом Nasdaq Composite обновил исторический рекорд второй день подряд. В то же время снижение котировок акций финансовых компаний стало причиной уменьшения Dow Jones Industrial Average. Наиболее существенно среди 30 компаний, бумаги которых входят в расчет этого индекса, подешевели J.P. Morgan Chase & Co. (-0,9%), Goldman Sachs Group Inc. (-0,8%)и Visa Inc. (-0,8%). Ранее финансовый сектор подскочил более чем на 16% после победы Дональда Трампа на прогнозах, что процентные ставки будут повышаться.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг, исключением является японский рынок, на который негативное влияние оказывает укрепление иены. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия рынка на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,6%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:30 МСК увеличился на 0,28%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,42%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:37 МСК поднялся на 0,23%, южнокорейский Kospi - на 0,28%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг, несмотря на существенное повышение запасов нефти в США. Некоторые трейдеры и аналитики обратили больше внимания на неожиданное сокращение резервов бензина, другие считают, что скачок запасов нефти связан с ранее объявленными американскими властями планами по продаже части резервов. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:44 МСК подорожали на 0,49% - до $55,39 за баррель. На торгах днем ранее их цена поднялась на 0,13%, завершив день на уровне $55,12 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг увеличились на 0,44% - до $52,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене 0,33% и закончили торги на уровне $52,34 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд. При этом эксперты, принимавшие участие в опросе S&P Global Platts, ожидали гораздо меньшего повышения резервов на минувшей неделе - на 2,5 млн баррелей. Между тем товарные запасы бензина сократились на 869 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков и оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,65 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,686 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 февраля вырос на 0,04% и составил 104,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 492,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-07" (+0,35%), "Россельхозбанк-20" (+0,3%) и "ГТЛК-01" (+0,22%), а в лидерах снижения - "РЖД-17" (-0,1%), "РЖД-23" (-0,05%) и "Сбербанк БО-17" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей в размере 9,85% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 10,09% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет. Book building облигаций проходил 8 февраля. Техническое размещение запланировано на 16 февраля. В предыдущий раз ЧТПЗ размещал российские облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей проходил 22 декабря. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 3-го купона биржевых облигаций серии БО-42 в размере 13% годовых (64,82 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 10-летних бумаг на 1 млрд рублей прошло в феврале 2016 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 13% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску 28 февраля предстоит оферта.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 9-24-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12,95% годовых. Компания разместила 6-летние бумаги серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в феврале 2015 года. Ставка текущего купона - 15,1% годовых. По бумагам 22 февраля предстоит оферта.