Nasdaq обновил рекорд

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики, при этом Nasdaq Composite обновил исторический рекорд второй день подряд

В то же время снижение котировок акций финансовых компаний стало причиной уменьшения Dow Jones Industrial Average, сообщает MarketWatch. Наиболее существенно среди 30 компаний, бумаги которых входят в расчет этого индекса, подешевели J.P. Morgan Chase & Co. (-0,9%), Goldman Sachs Group Inc. (-0,8%)и Visa Inc. (-0,8%).

"Рынок пытается понять, смогут ли новая президентская администрация и Конгресс эффективно работать вместе или нет, - полагает главный инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан. - Основная часть позитивных ожиданий основана на ожиданиях, что они будут работать вместе".

Финансовый сектор подскочил более чем на 16% после победы Дональда Трампа на прогнозах, что процентные ставки будут повышаться.

"Рынок взял паузу, - считает старший рыночный аналитик Voya Financial Кэрин Кавано. - Тем не менее, вероятно продолжение движения вверх, поскольку экономический фон хороший, а прибыли компаний увеличиваются вне зависимости от того, будем ли мы получать финансовое стимулирование или нет".

Рыночная стоимость Time Warner увеличилась за день на 0,4%. Медиаконцерн получил в четвертом квартале скорректированную прибыль в размере $1,25 в расчете на акцию против среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $1,19 на акцию.

Котировки акций сети универмагов Nordstrom подскочили на 4,1%. Д.Трамп раскритиковал ритейлера за решение отказаться от продажи коллекции его дочери Иванки. В то же время представители Nordstrom говорят, что это обусловлено снижением спроса и никак не связано с политикой.

Скорректированная прибыль и выручка Allergan за минувшие три месяца также превзошли ожидания экспертов, в результате чего бумаги фармацевтической компании подорожали на 3,7%.

Цена акций Alaska Air Group выросла на 3,3%, поскольку квартальная выручка авиакомпании подскочила на двухзначную величину в минувшем квартале.

Между тем котировки бумаг Goodyear Tire & Rubber опустились на 0,3%. Производитель автомобильных шин получил в октябре-декабре скорректированную прибыль в 95 центов на акцию при консенсус-прогнозе 87 центов. Однако выручка сократилась до $3,7 млрд и не оправдала ожиданий ($3,9 млрд).

Цена акций фармацевтической фирмы Gilead Sciences рухнула на 8,6%. Аналитики Citigroup ухудшили рекомендации для них до "нейтрального уровня" с "покупать" из-за разочаровывающей отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 35,95 пункта (0,18%) - до 20054,34 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 1,59 пункта (0,07%), составив 2294,67 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день повысилось на 8,24 пункта (0,15%) - до 5682,45 пункта.

Объем сделок на американских биржах составил около 6,7 млрд акций, что примерно совпадает со среднедневным оборотом в 2017 году.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг, исключением является японский рынок, на который негативное влияние оказывает укрепление курса иены, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия рынка на 0,1%.

"Нам нужен какой-то толчок, - полагает Кристофер Молтке-Лет из Saxo Capital Markets. - Я думаю, что рынок будет двигаться в значительной степени за счет отдельных компаний".

Объемы торгов остаются достаточно низкими в текущем году, даже несмотря на активизацию в прошлом месяце, вызванную надеждами на то, что новый президент США Дональд Трамп будет проводить политику стимулирования экономического роста. Оборот сделок с акциями, входящими в расчет Hang Seng, в этом году на 21% меньше среднего показателя за последние два года, у S&P/ASX 200 этот показатель ниже на 16%. Объем торговли с бумагами из Nikkei 225 на 6% меньше среднего уровня за прошлый год, свидетельствуют данные Thomson Reuters.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:25 МСК уменьшились соответственно на 0,142 и 0,62%.

Котировки акций Toshiba упали на 6,2%, что является максимальным снижением за две недели.

Кроме того, из-за роста стоимости японской нацвалюты дешевеют бумаги компаний-экспортеров, включая автопроизводителей Toyota Motot - на 2,4%, Honda Motor - на 1,9%, Hitachi - на 7,9%, Fuji Heavy Industries - на 3,6%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:30 МСК увеличился на 0,28%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,42%.

В частности, повышаются котировки акций Tencent Holdings Ltd. (+0,5%) и некоторых финансовых компаний, включая China Construction Bank (+1%).

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:37 МСК поднялся на 0,23%, южнокорейский Kospi - на 0,28%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг, несмотря на существенное повышение запасов нефти в США.

Некоторые трейдеры и аналитики обратили больше внимания на неожиданное сокращение резервов бензина, другие считают, что скачок запасов нефти связан с ранее объявленными американскими властями планами по продаже части резервов, отмечает MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК подорожали на $0,3 (0,54%) - до $55,42 за баррель. На торгах днем ранее их цена поднялась на $0,07 (0,13%), завершив день на уровне $55,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг увеличились на $0,26 (0,5%) - до $52,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене $0,17 (0,33%) и закончили торги на уровне $52,34 за баррель.

Нефть "продолжает позитивную коррекцию после сильной распродажи в начале недели", полагает аналитик ClipperData Трой Винсент.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд, отмечает MarketWatch. При этом эксперты, принимавшие участие в опросе S&P Global Platts, ожидали гораздо меньшего повышения резервов на минувшей неделе на 2,5 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Между тем товарные запасы бензина сократились на 869 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков и оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.