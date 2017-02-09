На рынке акций будут предприниматься попытки восстановительного роста в течение первой половины дня - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций под давлением ухудшения конъюнктуры на внешних рынках и снижения цен на нефть продемонстрировал пробой отметки 2200 пунктов, свою лепту во вчерашнее снижение внесли также распродажи акций Газпрома на ожиданиях понижения фактора ликвидности и, как следствие, снижения из веса в индексах MSCI. Кроме того, динамика "хуже рынка" наблюдалась также по представителям нефтегазового и горнометаллургического сектора, что является отражением общей тенденции по ре-рейтингу этих секторов на глобальных рынках. Достижение верхней границы ближайшего целевого диапазона коррекции индекса ММВБ 2160-2180 пунктов, а также отскок цен на нефть задают положительные ориентиры по открытию сессии в четверг. Мы полагаем, что сегодня будут предприниматься попытки восстановительного роста в течение первой половины дня, однако эту динамику могут скорректировать ход торгов в Европе (реакция риски по Франции и Греции), а также динамика цен на нефть", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.