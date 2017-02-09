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09 февраля 2017 года 09:15
Нефть борется за уровень $55 - eToro
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы углеводородов без учета стратегического резерва подскочили почти на 14 млн барр., что стало вторым по масштабом приростом в истории. Причем общие запасы приблизились к рекордным уровням. Добавим сюда наращивание добычи до годовых максимумов, и картина складывается неутешительная. Так что же послужило поводом для покупок после цифр, вовсе не располагающих к удорожанию нефти? Во-первых, рынок уже "размялся" на еще более удручающих данных от API и оперативно скорректировал свои ожидания перед официальным релизом. Причем закладывать в цену увеличение запасов игроки начали еще раньше, когда получили сигналы от статистики по буровым установкам. Во-вторых, актив предпочел сосредоточиться на другом – импорт нефти в США оказался на максимальном с сентября 2014 года уровне. И рынок воспринял эту информацию как сигнал о росте спроса на энергоносители. В-третьих, трейдеры по-прежнему возлагают надежды на ОПЕК+. Однако пока картель не предоставит официальные цифры с разбивкой по странам, определенная доля скепсиса будет присутствовать на рынке. По сути, указывает специалист eToro, на данном этапе у нефти нет поводов для устойчивого роста, равно как и для выхода из устоявшегося диапазона 53,50-58,40. Сейчас основная борьба развернулась за отметку 55. Если до конца недели доллар получит поддержку со стороны представителей Федрезерва, у Brent будет больше шансов завершить торговую пятидневку под этим уровнем, особенно на ожиданиях очередного увеличения числа активных буровых в США.
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09 февраля 2017 года 14:33
"Собственники компаний пользуются благоприятной конъюнктурой для выхода из бумаг в деньги, - отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Наглядное подтверждение тезиса о том, что российский рынок акций уже не стоит считать уж слишком дешёвым. Следует понимать, что указанная сумма была... читать дальше
.09 февраля 2017 года 14:07
"На открытии валютных торгов в среду рубль укреплялся до отметки 58,96 руб./долл., затем торги переместились в диапазон 59,00-59,06 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В числе основных факторов роста российской... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:45
"ЦБ вновь не сообщал об объемах интервенций на открытом рынке, а нефть выросла до $55,55 несмотря на увеличение запасов, - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Это подтолкнуло курс USD/RUB вниз, к отметке 59. Торговая активность... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 12:55
"Как и предполагалось, валютные операции ЦБ в интересах Минфина влияли на рубль исключительно в рамках общего движения, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Как только цены на нефть стабилизировались и восстановились, российская валюта отыграла потери. Четверг... читать дальше
.09 февраля 2017 года 12:38
Raiffeisenbank поднял рейтинг GDR Мегафона и акций Ростелекома до "покупать", снизил ADR МТС до "сокращать"
Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых телекоммуникационных компаний и интернет-компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) и акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM)... читать дальше
.09 февраля 2017 года 12:36
"Рубль сохраняет сдержанный оптимизм и пытается разменять уровень 59 в паре с долларом. Нейтральный внешний фон, восстановление нефтяных цен, а также вчерашние размещения ОФЗ и депозитный аукцион ЦБ - все эти факторы продолжают оказывать поддержку рублю. В краткосрочной перспективе картина рынка... читать дальше
.09 февраля 2017 года 11:59
"В последние несколько дней пара доллар/рубль консолидируется вблизи зоны 59–59,20. Пока курс держится выше этих значений, логично рассматривать диапазон 59,20–60, уверен эксперт. Уход же ниже этой зоны может дать технический сигнал для продолжения тенденции к снижению в сторону отметок 58–58,50... читать дальше
.09 февраля 2017 года 11:55
Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно подрос на фоне общемировой коррекции после снижения, подъем индекса ММВБ сдерживается укреплением рубля; подешевели акции металлургов и бумаги "Фосагро". читать дальше
.09 февраля 2017 года 11:43
"Рубль выглядит стабильно относительно продолжающегося снижения нефтяных цен. При текущем наборе факторов укрепление российской валюты вряд ли возможно, однако внутренние условия выглядят поддерживающими. Центробанк вчера абсорбировал значительную часть ликвидности с денежного рынка в ответ на... читать дальше
.09 февраля 2017 года 11:15
"Падение интереса к среднесрочным выпускам из-за ухудшения перспектив снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы по итогам февральского заседания ЦБ РФ отразилось и на итогах вчерашнего аукциона по размещению 6-летних ОФЗ-ПК серии 26220. Несмотря на премию к рынку в доходности в размере 10 б.п.... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:48
Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Успешное размещение акций компании «Детский мир» (в ходе IPO привлечено 18,4 млрд рублей) указывает на большой стратегический интерес инвесторов к российскому фондовому рынку, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:20
Москва. 9 февраля. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль немного повысился к бивалютной корзине на фоне растущей нефти. читать дальше
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