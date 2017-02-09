Нефть борется за уровень $55 - eToro

В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы углеводородов без учета стратегического резерва подскочили почти на 14 млн барр., что стало вторым по масштабом приростом в истории. Причем общие запасы приблизились к рекордным уровням. Добавим сюда наращивание добычи до годовых максимумов, и картина складывается неутешительная.

Так что же послужило поводом для покупок после цифр, вовсе не располагающих к удорожанию нефти? Во-первых, рынок уже "размялся" на еще более удручающих данных от API и оперативно скорректировал свои ожидания перед официальным релизом. Причем закладывать в цену увеличение запасов игроки начали еще раньше, когда получили сигналы от статистики по буровым установкам. Во-вторых, актив предпочел сосредоточиться на другом – импорт нефти в США оказался на максимальном с сентября 2014 года уровне. И рынок воспринял эту информацию как сигнал о росте спроса на энергоносители. В-третьих, трейдеры по-прежнему возлагают надежды на ОПЕК+.

Однако пока картель не предоставит официальные цифры с разбивкой по странам, определенная доля скепсиса будет присутствовать на рынке. По сути, указывает специалист eToro, на данном этапе у нефти нет поводов для устойчивого роста, равно как и для выхода из устоявшегося диапазона 53,50-58,40. Сейчас основная борьба развернулась за отметку 55. Если до конца недели доллар получит поддержку со стороны представителей Федрезерва, у Brent будет больше шансов завершить торговую пятидневку под этим уровнем, особенно на ожиданиях очередного увеличения числа активных буровых в США.