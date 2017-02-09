Рубль "гнет" свою линию - InstaForex

"Накануне пара доллар/рубль встретила поддержку на подходе к отметке 59 рублей. Полагаем, что и сегодня этот уровень выстоит. Во-первых, отскок Brent в "северном" направлении не имел под собой фундаментальных оснований и скорее отражает стратегию "продавай на слухах, покупай на фактах". Так что актив вполне способен снова уйти под отметку 55 долларов/баррель уже в ближайшее время. Во-вторых, доллар может получить поддержку на потенциально агрессивных комментариях представителя ФРС Дж. Булларда, который относится к стану "ястребов" в Комитете. Таким образом, после возможных утренних попыток падения пары к концу сессии ожидаем попыток возвращения цен в район 59,50 рубля", - прогнозирует аналитик InstaForex Игорь Ковалев.