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08 февраля 2017 года 19:42

Рынок акций РФ обвалился к уровню 2-недельной давности по ММВБ во главе с Газпромом

Москва. 8 февраля. Российский рынок акций в среду обвалился к уровню более чем 2-недельной давности по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и снижения индексов в Европе и США; локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" на больших оборотах на новостях MSCI о сокращении оценки free float акций концерна.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2189,61 пункта (-1,3%) - минимум с 25 января, индекс РТС - 1164,65 пункта (-1,2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар просел до 59,24 рубля (-0,08 рубля), хотя еще утром поднимался до 59,63 рубля.

Акции "Газпрома" упали на 2,4% - до 145,2 рубля, при объеме торгов 9,3774 млрд рублей (максимум в текущем году).

Индексный провайдер MSCI снизил с 1 марта FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "Газпрома" с 0,5 до 0,45. Решение последовало за выкупом 3,59% акций "Газпрома" у ВЭБа компанией группы и раскрытием газовой монополией обновленной структуры акционеров. Снижение FIF бумаг "Газпрома" приведет к сокращению их веса в индексах MSCI и оттоку средств инвестфондов.

Также ощутимо просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,6%).

Подросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%).

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (подросли на 0,5% Китай и Япония), однако проседают Европа (DAX, FTSE теряют 0,1-0,2%, S&P 350 растерял весь утренний прирост) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть большую часть дня снижалась на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 14,2 млн баррелей. Вечером в среду вышли такие же негативные данные Минэнерго США, однако нефть развернулась вверх и вышла в "плюс". По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей при прогнозах роста на 2,5 млн баррелей, но при этом снизились запасы бензина - на 0,87 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,5 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $55,34 за баррель (+0,5%), мартовская цена WTI - $52,29 за баррель (+0,2%). Накануне цены контрактов Brent и WTI просели на 1,2-1,6%.

По оценке ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рынок акций весь день испытывал давление упавшей нефти, а также негативной динамики на фондовых площадках Европы и США в отсутствие идей для роста.

В Европе инвесторов разочаровали результаты корпоративных отчетностей и рост политической неопределенности, что связано с президентскими выборами во Франции. По результатам опросов, кандидат в президенты Франции от ультраправых и сторонница выхода Франции из ЕС (Frexit) Марин Ле Пен является лидером гонки и может пройти во второй тур выборов (первый тур выборов в стране состоится 23 апреля, второй - 7 мая).

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, снижение коэффициента с 0,5 до 0,45 автоматически приводит к снижению доли "Газпрома" в структуре индекса MSCI Russia Standard с 16,5% до 15,2%, на что рынок отреагировал распродажами бумаг концерна.

В США рост запасов бензина превышает средние темпы за последние годы более чем в два раза. По мнению аналитиков Goldman Sachs, падение спроса на бензин в США составляет 460 тыс. б/с по сравнению с январем прошлого года. Подобное сокращение ранее регистрировалось только в периоды рецессии. Однако официальная статистика Минэнерго США показала сокращение запасов бензина, что вызвало коррекцию нефти.

Директор аналитического департамента компании "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов связывает укрепление рубля с реакцией на данные по инфляции в РФ. Борьба с ожиданиями ускорения роста цен в России достигла результата, инфляционное таргетирование не только увенчалось успехом, но продолжает оказывать укрепляющее воздействие на курс рубля. Прогнозы по доходам и расходам населения говорят пока не в пользу повышения фондового рынка, рубль будет оставаться стабильно устойчивым в ближайшие дни.

Тем не менее, в четверг спрос на рубли вряд ли возрастет, в текущих условиях скорее вероятны покупки доллара, поддержанные постоянными разговорами об интервенциях ЦБ РФ и о господдержке курса на некоторое ослабление рубля. Индекс ММВБ в четверг может упасть до 2160 пунктов, индекс РТС - в район 1150 пунктов на фоне небольшого роста доллара - в район 59,5 рубля.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов полагает, что основным фактором, который генерирует неопределенность на рынках, является политика президента США Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, Д.Трамп действует радикально, что создает недовольство в Сенате. В результате рынок начинает закладывать в цены возможное противостояние между Белым домом и Капитолием. Рынок оказался в ситуации, когда все хорошее от победы Д.Трампа уже заложено в цены, а появление негативных факторов оказывается недооцененным. Поэтому вероятность коррекции сейчас высока.

Инвесторов также начинает больше волновать отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть: большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс к этому - ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок.

Хедж-фонды накопили крупную длинную позицию в нефти - на 1 млрд баррелей, а коротких позиций - всего на 111 млн баррелей. Как показывает история, такая ситуация заканчивалась выходом из боковика, и естественно, рынок ждет сокращение длинных позиций, но для этого необходим триггер.

Синтетически поддерживая цены на нефть, ОПЕК постепенно теряет влияние на рынок. Краткосрочно рынок получил поддержку от сокращения добычи до 32,3 млн баррелей в сутки, но среднесрочно частные компании начнут сильнее влиять на рынок нефти. Новостей о росте инвестиционной активности компаний становится все больше, что со временем начнет сказываться и на объемах добычи нефти. А пока компании пользуются источниками быстрого наращивания добычи, к примеру, рост буровой активности на действующих месторождениях и расконсервация отложенных проектов.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что отток средств пассивных индексных фондов из акций "Газпрома" в результате изменения free float может составить до $50 млн, что равняется 90% среднего дневного оборота локальных акций за последние 30 торговых сессий. Если же индексные изменения будут некритично восприняты активными фондами (хотя такое поведение им не свойственно), возможен отток инвестиционных средств на сумму еще $225 млн (это 390% среднего дневного оборота).

Уменьшение доли "Газпрома" в расчетной базе индекса MSCI может повлечь за собой увеличение веса прочих инструментов приблизительно на 1,7%, причем бумаги с самым большим индексным весом могут в этом случае рассчитывать на наиболее значительный приток дополнительных инвестиционных средств. К примеру, дополнительные вложения в акции Сбербанка со стороны пассивных и активных фондов технически могут составить соответственно до $10 млн и $50 млн, а приток средств в акции "ЛУКОЙЛа" - соответственно $8 млн и $35 млн.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-19%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-10,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-5,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-4%).

Подорожали бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+16,8% и +19% "префы"), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+3,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,7%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 36,148 млрд рублей (на обыкновенные акции Сбербанка пришлось 5,72 млрд рублей).


Опубликовано: /Финмаркет/
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