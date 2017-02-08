Рубль стабилен по отношению к доллару и евро на торгах в среду, несмотря на колебания нефти

Москва. 8 февраля. Доллар США и евро стабильны на "Московской бирже" в ходе торгов среды; рубль демонстрирует завидную стойкость, несмотря на высокую волатильность нефтяных цен.

Курс доллара США составил 59,197 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,37 руб./EUR1, снизившись на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 1 копейку, до 61,07 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", тот факт, что в ходе торгов среды курс рубля оставался стабильным по отношению к доллару США и евро, несмотря на волатильность нефти, можно объяснить активностью ЦБ РФ по изъятию излишней ликвидности. Во вторник ЦБ РФ провел депозитные аукционы объемом 710 млрд рублей, что ослабило денежный навес на рынки. Кроме того, проведенные в среду Минфином традиционные аукционы по размещению ОФЗ также отвлекали на себя свободные ресурсы, не давая участникам торгов играть против рубля. Котировки нефти при этом в первой половине сессии снижались, а после выхода данных по запасам от министерства энергетики США, напротив, пошли вверх, но на динамику рубля это сильно не повлияло.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей, сообщается в отчете министерства энергетики страны. Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд. При этом эксперты ожидали гораздо меньшего повышения резервов на минувшей неделе - на 2,5 млн баррелей. Тем не менее, цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 0,6% - до $55,38 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,29% - до $52,32 за баррель.

Начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов напомнил, что открытие торгов по рублю прошло ниже уровней вторника, но в течение дня рублю удалось стабилизироваться вблизи 59,2-59,4 руб./$1. "Все остальное будет зависеть от динамики цен на нефть, - напоминает эксперт. - Если нефть будет пытаться вернуться к $57 за баррель, рубль нацелится на 59 руб./$1. Если цены закрепятся ниже $55 за баррель, а Минфин продолжит покупки валюты, рубль выберет наиболее простое направление движения, а именно к 60 руб./$1".

При этом, по словам Р.Фролова, объем покупаемой Минфином валюты не критичен для котировок национальной валюты. "Рынок может легко переварить $100 млн, два дня интервенций прошли незаметно. Через какое-то время покупка валюты со стороны Минфина может оказать влияние, но пока говорить об этом рано", - отмечает он. По мнению Р.Фролова, рубль, скорее, стоил бы немного дороже, если бы этих покупок Минфина не было. По его словам, "на уровне 59,5 руб./$1, видимо, есть как экспортеры, которые продают рубль, так и "горячие" спекулятивные деньги".

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский обращает внимание на то, что позиции рубля выглядят достаточно крепко, несмотря на сильную волатильность нефти в последние два торговых дня. Тем не менее, по его словам, падение цен на нефть в район $54-54,50 за баррель по Brent может способствовать ослаблению рубля до уровней 59,60-60 руб./$1.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков полагает, что задачу сдерживания ослабления рубля в ходе торгов среды сыграли два аукциона по размещению ОФЗ-ПД, проведенные Минфином. Аукционы могли оказать поддержку курсу рубля, несмотря на то, что результаты одного из них оказались неудачными, считает аналитик.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов соотносит динамику рубля с покупкой валюты Минфином в перспективе года. По его словам, несмотря на небольшой объем покупок валюты в день, в год интервенции могут превысить $20 млрд, что сопоставимо с размером профицита счета текущих операций. Поэтому, полагает эксперт, интервенции могут оказаться серьезным фактором, влияющим на курс. "При прочих равных такие интервенции означают снижение потенциала укрепления рубля, но не увеличивают существенно потенциал его ослабления. Наш прогноз 65 рублей за доллар на конец года в условиях интервенций имеет больше шансов на то, чтобы сбыться", - считает Д.Асаинов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на четверг на 31,96 копейки, до 59,5129 руб./$1, и повысил курс евро на 21,05 копейки, до 63,4467 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 18,74 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,4457 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды понизился на 11,72 копейки по отношению к 7 февраля и составил 59,1975 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 230,284 млн, из которых $1 млрд 5,582 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 224,702 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 7,52 копейки по отношению ко вторнику - до 63,3431 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды снизился на 18,23 копеек по отношению к 7 февраля и составил 63,2575 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR415,545 млн, из которых EUR 186,722 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR 228,823 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду немного выросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 29 базисных пунктов (б.п.), составив 10,32% годовых, а ставка на семидневный срок выросла на 10 б.п. по отношению к предыдущему дню, составив 10,31% годовых. Ставка на срок один месяц выросла на 3 б.п. до 10,41% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (3-6 месяцев) немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 3 и 6 месяцев понизились на 2 б.п. - до 10,41% годовых.

Аналитик Промсвязьбанка М.Поддубский считает, что рост процентных ставок на рынке МБК связан с проведенными накануне депозитными аукционами ЦБ РФ, в результате которых из банковской системы было изъято 710 млрд рублей.