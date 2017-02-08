08 февраля 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду плавно подрастают вслед за ростом UST
Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду плавно подрастают благодаря растущим в цене американским казначейским обязательствам (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 1 базисный пункт, составив 120,21% от номинала, что соответствует доходности 2,39% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 11 базисных пунктов относительно итогов 7 февраля, составив 101,25% от номинала. Их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 1,5% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился всего на 2,5 пункта и составил 89 базисных пунктов.
В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 7 февраля на 16 базисных пунктов - до 113,72% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,94% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 15 базисных пунктов - до 109,78% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 4,94% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 5 базисных пунктов, до 103,81% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,25% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 21 пункт, до 106,83% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,7% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций плавно подрастают после небольшого снижения накануне. Основным позитивным драйвером для рынка выступают растущие в цене US Treasuries, что стимулирует спрос практически на все облигации emerging markets, в том числе и российские бумаги. Но в целом сильного роста отечественных евробондов от текущих ценовых уровней ожидать не стоит, так как потенциал роста ограничен. При этом любой мало-мальски негативный фактор способен легко перевести рынок в нисходящий тренд. Состоявшиеся на прошлой неделе заседания крупнейших мировых ЦБ, включая ФРС США и Банк Японии, оказали поддержку мировым долговым рынкам, которые приостановили снижение, но сформироваться устойчивой тенденции к росту пока не на чем. Таким образом, наши бумаги в ближайшее время могут еще немного подрасти в цене, но вряд ли это будет напоминать ралли", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
Опубликовано: /Финмаркет/
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