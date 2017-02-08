Нефть снова в коридоре $54-57 - Бинбанк

"С начала недели цены на нефть демонстрировали снижение и к среде скорректировались до уровня $55, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Поводом для понижательной ценовой динамики стал слабый новостной фон с одновременным укреплением американской валюты. Предварительные данные по растущим пятую неделю подряд запасам нефти в США также способствовали снижению,- на этот раз участники рынка не смогли проигнорировать рост запасов на величину в 14 млн барр., что значительно превышает прогнозы. Очередное увеличение числа буровых установок продолжает поддерживать опасения трейдеров в отношении сланцевой активности в штатах. Ключевыми событиями в ближайшее время станут: выход официальных данных по запасам нефти в США и пятничная статистика буровой активности, которые, по нашим ожиданиям, продолжат препятствовать росту нефтяных цен. Противовесом в очередной раз выступит умеренно-позитивный новостной фон, оказывающий поддержку нефти. Вплоть до выхода официальных данных добычи нефти ОПЕК (13 февраля) мы не ожидаем появления фундаментальных факторов, способных вывести нефтяные цены из бокового тренда. Как итог, нефть снова в коридоре $54-57".