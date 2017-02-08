В ближайшее время большого эффекта на курс рубля действия ЦБ РФ не окажут - Промсвязьбанк

"На наш взгляд, объемы покупок в 105-107 млн долларов не должны оказывать значительное влияние на курс рубля в краткосрочной

перспективе, учитывая незначительный размер проводимых операций (менее 3% дневного оборота на бирже). Единственный риск от совместных действий Минфина и ЦБ РФ – это возможность усиления волатильности рубля в случае падения нефтяных цен. Дело в том, что Минфин определяет объем покупок на предстоящий месяц, ориентируясь на динамику нефтяных котировок за уже прошедший период времени. Поэтому в случае резкого снижения нефтяных котировок рубль может находиться под "двойным ударом" - с одной стороны на рубль будет давить резкое снижение нефтяных котировок, а с другой ЦБ РФ будет продолжать покупку валюты в относительно больших объемах,

рассчитанных на основании более высоких цен на нефть полуторамесячной давности. Таким образом, в случае сильного снижения нефтяных цен рубль может ослабляться несколько большими темпами по сравнению с теми, которые проявлялись бы без дополнительных операций Минфина. В любом случае в текущих условиях большее значение для рубля будут иметь внешние факторы (динамика цен на нефть и интерес

глобальных инвесторов к российскому рынку), нежели внутренние", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.