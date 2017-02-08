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08 февраля 2017 года 15:44

Рубль стабилен по отношению к доллару, немного укрепляется к евро, несмотря на снижающуюся нефть

Москва. 8 февраля. Доллар США стабилен, а евро немного снизился на "Московской бирже" в ходе дневных торгов среды; рубль слегка укрепился к бивалютной корзине, несмотря на снижающуюся нефть.

Курс доллара США составил 59,325 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,19 руб./EUR1, снизившись на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 10,5 копейки, до 61,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на четверг на 31,96 копейки, до 59,5129 руб./$1, и повысил курс евро на 21,05 копейки, до 63,4467 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", тот факт, что в ходе торгов среды курс рубля остается стабильным по отношению к доллару США объясняется небольшим отскоком цен на нефть от утренних минимумов, а также отсутствием значимых новостных поводов, способных более существенно повлиять на его динамику. При этом аналитики отмечают, что проводимые второй день покупки валюты Минфином практически не сказываются на курсе рубля.

Нефть дешевеет третий день подряд на данных о росте запасов топлива в США, однако несколько сократила падение после заявлений ряда представителей стран ОПЕК о необходимости сохранить добычу на низком уровне и во второй половине 2017 года. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,35% - до $54,86 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,65% - до $51,83 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов обращает внимание, что первый день покупок ЦБ РФ валюты с открытого рынка для Минфина РФ не внес кардинальных изменений в динамику курса рубля. "Российская валюта, вопреки опасениям, достаточно стойко пережила валютные интервенции, хотя сессия выдалась неспокойная", - отмечает он.

В начале торгов среды, по словам аналитика, дополнительное давление на рубль оказывали цены на нефть, которые снижались на фоне данных о росте запасов в США от Американского института нефти. "Сегодня свою статистику опубликует министерство энергетики США, и если рекордные значения подтвердятся, то это может вызвать дальнейшее снижение нефтяных котировок. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня - 59,20-60,00 руб./$1", - считает В.Зотов.

Аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев уверен, что наблюдавшееся накануне ослабление рубля не стоит связывать с начавшимися во вторник покупками валюты со стороны Минфина. "Объем ежедневной покупки валюты порядка $106 млн, что составляет менее 3% от среднедневного объема биржевых торгов в текущем году только парой "рубль/доллар" с расчетами "завтра". Покупку валюты стоит рассматривать как намерение Минфина минимизировать истощение резервных фондов, а также как сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля", - полагает он.

При этом, по мнению В.Евстифеева, покупки не смогли бы остановить укрепление рубля, если бы остальные факторы имели позитивный характер. "Главный негатив - нефтяной рынок. Цена барреля подобралась к локальным максимумам на новостях об ухудшении отношений между США и Ираном, однако удержать эти уровни так и не удалось. Рост производства нефти в США продолжается, а желание новой администрации расширить внутреннее производство только активизирует этот процесс", - подчеркнул он.

Аналитик полагает, что в настоящий момент у рубля нет внутренней поддержки, так как налоговый период стартует лишь к середине следующей недели. "За счет февральских каникул пик платежей по налогам придется на последние два торговых дня февраля. Рассчитывать на рост интереса со стороны нерезидентов на рублевые активы также пока не стоит, поскольку рубль усиливает волатильность вслед за аналогичным поведением нефтяного рынка и покупок валюты ЦБ", - считает В.Евстифеев.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаила Поддубского, позиции рубля выглядят достаточно крепко, несмотря на значительное снижение нефти в последние два торговых дня. "Дальнейшее снижение нефти в район $54-54,50 за баррель по Brent может способствовать ослаблению рубля до уровней 59,60-60 руб./$1. Сегодня состоятся аукционы Минфина, на которых будет размещено два выпуска ОФЗ-ПД совокупным объемом в 40 млрд руб., что может оказывать некоторую поддержку рублю". - считает он.

"Курс доллара США, по всей видимости, пока замахнулся на отметку 60 руб./$ и планомерно к ней подбирается. В среду, 8 февраля, мы ожидаем, что американская валюта вплотную приблизится к ней. При этом мы допускаем, что рост доллара США в ближайшие дни может продолжиться и приостановиться лишь в районе 62 руб./$", - полагает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду немного выросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 29 базисных пунктов (б.п.), составив 10,32% годовых, а ставка на семидневный срок выросла на 10 б.п. по отношению к предыдущему дню, составив 10,31% годовых. Ставка на срок один месяц выросла на 3 б.п. до 10,41% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (3-6 месяцев) немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 3 и 6 месяцев понизились на 2 б.п. - до 10,41% годовых.

Аналитик Промсвязьбанка М.Поддубский считает, что рост процентных ставок на рынке МБК связан с проведенным накануне депозитным аукционом ЦБ РФ, в результате которого из банковской системы было изъято 710 млрд рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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