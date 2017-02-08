Консолидационные настроения на российском рынке акций могут продлиться в течение ближайшей недели - ВТБ 24

"Нефть пытается нащупать поддержку вблизи $54 за Brent, - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Доллар-рубль на подходе к 60 также должна встречать всё возрастающее сопротивление со стороны продавцов валюты. Сегодня мы ожидаем официальных итогов IPO Детского мира. Несмотря на то, что размещение происходило вблизи нижней границы изначально заявленного ценового диапазона, компания оценена весьма высоко, что является несомненным успехом для продавцов. Полагаем, что акции АФК Системы смогут дополнительно прибавить в цене. В целом продолжаем считать, что консолидационные настроения на российском рынке акций могут продлиться в течение ближайшей недели. При этом основное внимание в этот период будет уделено акциям МТС, по которым завершается срок подачи заявок на выкуп. Текущие рыночные котировки акций находятся вблизи нижней границы заявленного диапазона цены выкупа, поэтому данная тема остаётся актуальна для всех владельцев бумаг сотового оператора".