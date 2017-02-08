Торговый диапазон на сегодня – 59,20-60,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии биржевой сессии рубль снижался относительно доллара в район 59,60 руб./долл., однако позднее смог нивелировать часть утренних потерь, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Первый день покупок ЦБ РФ валюты с открытого рынка для Минфина РФ не внес кардинальных изменений в динамику курса рубля. Российская валюта, вопреки опасениям достаточно стойко пережила валютные интервенции, хотя сессия выдалась неспокойная. Сегодня дополнительное давление для рубля создают цены на нефть – стоимость нефтяных контрактов Brent опустилась ниже значения 55 долл./баррель. Накануне Американский институт нефти выпустил еженедельную статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США, согласно которой был зафиксирован рост показателей. Запасы сырья увеличились на 14,23 млн баррелей; запасы нефтепродуктов и бензина – на 2,9 млн баррелей. Сегодня свою статистику опубликует министерство энергетики США, и если рекордные значения подтвердятся, то это может вызвать дальнейшее снижение нефтяных котировок. В целом отметим, что по рублю складывается ситуация, препятствующая продолжению роста. «Точкой опоры» для российской валюты остается отметка 60 руб./долл., около которой и будут проходить валютные торги. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,20-60,00 руб./долл.".