Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, лидируют в откате РусАл, Башнефть и Газпром

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам на фоне дешевеющей нефти, лидируют в откате бумаги "РусАла", "Башнефти" и "Газпрома", причем последние - на новостях MSCI о сокращении оценки free float акций концерна.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2214,92 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1171,68 пункта (-0,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4% на фоне ослабления рубля.

Доллар стоит 59,56 рубля (+0,24 рубля).

Снизились акции "РусАла" (-2,4%), "Башнефти" (-1,5%), "Газпрома" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Индексный провайдер MSCI снизил с 1 марта FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "Газпрома" с 0,5 до 0,45. Решение последовало за выкупом 3,59% акций "Газпрома" у ВЭБа компанией группы и раскрытием газовой монополией обновленной структуры акционеров. Снижение FIF бумаг "Газпрома" приведет к сокращению их веса в индексах MSCI и оттоку средств инвестфондов.

Подросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

Индексы в США накануне умеренно подросли, но подешевели акции энергетических компаний; индексы Nasdaq и Dow Jones в ходе торгов обновили максимумы. По данным Минторга США, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в декабре сократилось на 3,2% и составило $44,262 млрд, но по итогам 2016 года внешнеторговый дефицит стал максимальным за последние четыре года и составил $502,3 млрд.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал такую ситуацию и обещал добиться сокращения внешнеторгового дефицита за счет увеличения экспорта, включая топливо, и снижения закупок иностранных товаров.

Между тем доллар США подорожал к евро на 0,6% после заявлений председателя Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что он не исключает повышения процентных ставок Федрезервом на мартовском заседании.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (подросли на 0,5% Китай и Япония), плюсуют Европа (FTSE, DAX, S&P 350 прибавляют 0,03-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%), но дешевеет нефть на опасениях, что рост добычи в США компенсирует производство топлива в странах ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $54,75 за баррель (-0,5%), мартовская цена WTI - $51,73 за баррель (-0,8%). Накануне цены контрактов Brent и WTI просели на 1,2-1,6%.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.

Между тем Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило во вторник прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, то в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года. При этом EIA оставило неизменным прогноз добычи в текущем году на уровне 9 млн б/с и слабо повысило прогнозы цен основных марок нефти. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 году составит $53,46 за баррель, Brent - $54,45 за баррель.

Иранское новостное агентство Fars привело слова министра нефти страны Биджама Зангане, который считает, что странам ОПЕК необходимо продлить действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2017 года.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, спрос на рисковые активы в целом и на российские бумаги в частности снизился из-за неопределенности перспектив рынка нефти. Запасы энергоресурсов в США неожиданно выросли на 14,2 млн баррелей при ожиданиях подъема на 2,5 млн баррелей, при этом спрос на сырье в Китае снижается. Все это в сочетании с усилением активности производителей сланцевой нефти может свести на нет усилия ОПЕК+ и вернуть на повестку дня тему перенасыщения рынка. При этом политика США по отношению к Ирану повышает вероятность новой эскалации напряженности в регионе и перебоев в поставках.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, общая картина рынка акций РФ остается неизменной - сохранение краткосрочного бокового тренда, сформировавшегося с конца января. Наиболее вероятная причина этого тренда - относительно стабильные цены на нефть в этот период. Акции некоторых лидеров роста/снижения показывают зеркальную динамику цены с интервалом в 1-2 дня, что может быть признаком повышенного спекулятивного интереса в этих бумагах.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что если вечером в среду данные API подтвердит отчет Минэнерго США, то цены нефти уйдут еще ниже. Также ситуацию могут усугубить данные по количеству активных буровых вышек в США, которые будут опубликованы в пятницу. В целом торги на сырьевых рынках и на валютном рынке "Московской биржи" до конца недели пройдут в условиях повышенной волатильности.

Аналитики Sberbank CIB отметили снижение провайдером MSCI коэффициента free float "Газпрома", что связано с выкупом 3,6% акций корпорации у ВЭБа (сейчас эти бумаги имеют статус казначейских). Новый вес акций "Газпрома" будет применяться с 1 марта, вместе с возможными изменениями по итогам февральского квартального пересмотра индексов MSCI (итоги пересмотра должны быть объявлены в четверг вечером, после закрытия глобальных рынков).

Вес "Газпрома" в расчетной базе MSCI Russia Standard, по оценкам Sberbank CIB, должен снизиться с 16,5% до 15,1%. Отток средств пассивных индексных фондов из акций "Газпрома" в результате изменения free float может составить до $50 млн, что равняется 90% среднего дневного оборота локальных акций за последние 30 торговых сессий. Если же индексные изменения будут некритично восприняты активными фондами (хотя такое поведение им не свойственно), возможен отток инвестиционных средств на сумму еще $225 млн (это 390% среднего дневного оборота).

Уменьшение доли "Газпрома" в расчетной базе индекса может повлечь за собой увеличение веса прочих инструментов приблизительно на 1,7%, причем бумаги с самым большим индексным весом могут в этом случае рассчитывать на наиболее значительный приток дополнительных инвестиционных средств. К примеру, дополнительные вложения в акции Сбербанка со стороны пассивных и активных фондов технически могут составить соответственно до $10 млн и $50 млн, а приток средств в акции "ЛУКОЙЛа" - соответственно $8 млн и $35 млн.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, снижение цен на товарные активы является следствием усиления позиций доллара на комментариях председателя ФРБ Филадельфии П.Харкера о возможности повышения ставки ФРС уже по итогам мартовского заседания.

Усиление позиций доллара наблюдается также после комментариев главы ЕЦБ М.Драги о возможности расширения монетарных стимулов в будущем и опасений, что восстановление инфляционного фона в еврозоне не является устойчивым. Помимо валютного фактора цены на нефть также "подкосили" данные от API о рекордном росте запасов сырой нефти (+14,2 млн баррелей). Кроме того, на конъюнктуру рынка нефти в среду может повлиять содержание обзора BP по энергорынку до 2035 года.

На российском рынке инвесторы постепенно смещают фокус на акции "второго эшелона". В целом в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне 2160-2250 пунктов. Идеи для усиления движения индекса и выхода за пределы этого торгового диапазона могут появиться со стороны глобальных рынков, и в первую очередь нефтяного - конъюнктурная слабость Brent несет риски усиления снижения по российским активам на этой неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,5%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3%).

Подорожали бумаги АО "Живой офис" (MOEX: ZHIV) (+23,9%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,7%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+3,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,478 млрд руб. (из них 0,646 млрд руб. пришлось на акции "Газпрома").