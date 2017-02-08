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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем сохранения курса рубля к доллару в диапазоне 59-60 - "Нордеа Банк"
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08 февраля 2017 года 11:27
Ожидаем сохранения курса рубля к доллару в диапазоне 59-60 - "Нордеа Банк"
"Курс доллара ЦБ РФ составляет 59.19 (+0.48), курс евро – 63.24 (+0.08), курс бивалютной корзины 61.01 (+0.30), - напоминает аналитик "Нордеа Банка" Валерий Евдокимов. - На рынке Forex курс EUR/USD в течение дня торговался в диапазоне $1.0657-1.0754. Некоторое ослабление курса рубля можно связать с ценовой динамикой на рынке нефти. Вчера Минфин начал покупки валюты. Однако, участники рынка склоняются к мнению, что эти операции Минфина оказывают на рынок пока символический эффект. Ожидаем сохранения курса рубля к доллару в диапазоне 59-60. Текущий совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ составляет Р2696.0 млрд. (+ Р125.6 млрд.). Остатки на корсчетах Р1914.9 млрд. руб.(- Р98.5 млрд.), депозиты коммерческих банков в ЦБ Р781.1 млрд. (+ Р224.1 млрд.). руб. На рынке МБК – ставка Mosprime 1 день составила 10.03%, RUONIA – 9.77%. Ставки МБК overnight колебались в диапазоне 9.25%-9.75%. Общая ситуация на рынке была относительно стабильной".
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08 февраля 2017 года 16:55
первой половине торгов среды продажи на российском фондовом рынке преобладали, в результате чего он продемонстрировал уверенную негативную динамику. При этом внешний фон лишь умеренно негативен для наших активов. Так, нефть марки Brent, хоть и ушла под отметку 55 долларов, продолжает удерживать... читать дальше
.08 февраля 2017 года 16:45
Российский рынок акций продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются - "Открытие Брокер"
оссийский рынок акций продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются. Впрочем, пересмотр индекса MSCI Russia также оказывает влияние на отдельные бумаги. Рубль к вечеру может ослабнуть на фоне завершения аукционов ОФЗ и возможного падения котировок нефти, отмечает... читать дальше
.08 февраля 2017 года 16:30
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) на 58% - до 210 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.08 февраля 2017 года 16:20
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) на 29% - до 220 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена, так как аналитики считают, что акции "Аэрофлота" вполне могут повторить... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:58
"На наш взгляд, объемы покупок в 105-107 млн долларов не должны оказывать значительное влияние на курс рубля в краткосрочной перспективе, учитывая незначительный размер проводимых операций (менее 3% дневного оборота на бирже). Единственный риск от совместных действий Минфина и ЦБ РФ – это... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:44
Москва. 8 февраля. Доллар США стабилен, а евро немного снизился на "Московской бирже" в ходе дневных торгов среды; рубль слегка укрепился к бивалютной корзине, несмотря на снижающуюся нефть. читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:30
Прогноз в 65 рублей за доллар на конец года в условиях интервенций имеет больше шансов на то, чтобы сбыться - УК "Альфа-Капитал"
ачало покупок валюты Минфином было незаметно на фоне общей волатильности рынка.$100 млн в день – эта не та сумма, которая может что-то изменить на рынке. С другой стороны, в год это уже более $20,0 млрд, что сопоставимо с размером профицита счета текущих операций. Поэтому интервенции будут... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 14:37
"Курс доллар/рубль сегодня поднялся выше 59,50, но ажиотажа на рынке не наблюдается. Осталось непонятным, проводились ли вчера операции ЦБ на валютном рынке, на сервере раскрытия соответствующей информации данные за вчерашний день показывают нулевые объемы сделок, - комментирует начальник... читать дальше
.08 февраля 2017 года 14:02
Достижение значений 57,60 - 56,40 в паре доллар/рубль вполне вероятно перед разворотом - "Аналитика Онлайн"
В первый день валютных интервенций Минфина, курс российской валюты снизился против американского доллара, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Однако причины этого снижения нужно искать вовсе не в действиях министерства, а в ситуации на нефтяном... читать дальше
.08 февраля 2017 года 13:17
Консолидационные настроения на российском рынке акций могут продлиться в течение ближайшей недели - ВТБ 24
"Нефть пытается нащупать поддержку вблизи $54 за Brent, - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Доллар-рубль на подходе к 60 также должна встречать всё возрастающее сопротивление со стороны продавцов валюты. Сегодня мы ожидаем официальных итогов IPO Детского мира. Несмотря на то,... читать дальше
.08 февраля 2017 года 12:53
"На открытии биржевой сессии рубль снижался относительно доллара в район 59,60 руб./долл., однако позднее смог нивелировать часть утренних потерь, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Первый день покупок ЦБ РФ валюты с... читать дальше
.08 февраля 2017 года 12:34
ЦБ может «притормозить» интервенции, чтобы не спровоцировать слишком активное ослабление рубля - Локо Банк
"Хотя во вторник рубль потерял примерно 0,5 к доллару, само влияние интервенций ЦБ в интересах Минфина было минимальным, - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В основном на падение рубля повлияло общее падение спроса на рубли. В среду, учитывая падение цен на... читать дальше
.08 февраля 2017 года 12:05
"Полагаем, что из-за ухудшения конъюнктуры на сырьевых площадках роста котировок ОФЗ не стоит ждать и сегодня, как и значительного спроса на первичном рынке в ходе аукционов. Минфин предложит инвесторам впервые размещенный на прошлой неделе 6-летний выпуск серии 26220 в объеме 25 млрд руб. по... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:59
"На наш взгляд, ключевыми факторами, которые влияют на курс рубля, являются следующие: 1. Жесткая денежно- кредитная политика Банка России (сохранение высокого кэрри в рублевых активах поддерживает рубль), 2. покупки Минфина валюты в резервы (в моменте слабое давление на рубль, но будет... читать дальше
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