Возможно резкое ускорение роста евро в четверг-пятницу- ВТБ 24

Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев, нет ничего удивительного в том, что доллар растет, ведь на этой неделе крупные размещения казначейства США.

"Однако мы полагали, что евро будет демонстрировать низкую волатильность и расти постепенно, вместо этого мы получили падение, которое скорее напоминает очередной заход за стопами. И, возможно, это значит, что за этим падением последует резкое ускорение роста евро где-то в четверг-пятницу, когда серия размещений этой недели закончится. Не исключено, что раз пара евро/доллар падала настолько глубоко, что даже пробила поддержку восходящего тренда, то в этот раз будет не просто "три шага вперед после двух шагов назад", а сразу "шагов десять вперед". Ускорение тренда на рост должно было произойти в какой-то момент, и мы полагаем, что на этой неделе есть шансы увидеть отметку 1,1", – указывает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.