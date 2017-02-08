Текущее движение Brent ограничено зоной $53,5/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть вчера продолжила корректироваться, на сегодняшнее утро фьючерс ушел ниже $55/баррель на фоне крепкого доллара и сомнений относительно эффективности действий ОПЕК+ для рынка в ближайшей перспективе ввиду угрозы роста добычи сланцевой нефти в США. Запасы сырой нефти, по данным от API, показали существенный рост, в 5,6 раз превысив консенсус – на 14 млн барр., запасы бензина выросли на 2,9 млн барр., дистиллятов – на 1,4 млн барр. Сегодня ожидается официальная статистика от Минэнерго США, которая будет интересна еще и в части расшифровки данных по добыче за неделю. Сегодня ждем попыток отскока, но в случае слабых статданных от Минэнерго и при крепости доллара нефть рискует пойти ниже, однако текущее движение ограничено зоной $53,5/баррель", – комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.