ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR ТМК до "покупать" и оценку на 33%

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила оценку глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $4,65 до $6,20 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $5,55 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,17 за штуку.