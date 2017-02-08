Оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока нет - ИФ "Олма"

Оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не появилось, считает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев. Данные недельных запасов сырой нефти Американского института нефти (API) резко выросли, что оказывает давление на котировки нефти марки Brent сегодня с утра. Сегодня в 18:30 мск будут опубликованы более важные еженедельные данные EIA по запасам нефти. Если увеличение запасов подтвердится и нефть сможет пробить вниз свой ценовой уровень поддержки в районе 54,5$, курс доллара, скорее всего, сможет превысить 60 рублей.