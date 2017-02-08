Рубль имеет все шансы закрепиться на некоторое время в диапазоне 59-60 за доллар - Росбанк

"Рубль весьма комфортно обосновался в диапазоне 59-60 против доллара США. Ни фиксация прибыли инвесторами в развивающиеся активы после нескольких дней ралли, ни тактический разворот нефтяных котировок ниже $55/баррель, ни начало операций Минфина на валютном рынке (незначительное по объемам, но символическое по сути) не увели национальную валюту в сторону существенного ослабления. Учитывая отсутствие значимых событий на неделе как внутри страны, так и за ее пределами, рубль имеет все шансы закрепиться на некоторое время в данном диапазоне. Внешние факторы продолжат доминировать. При этом значимая статистика из США (данные по инфляции за январь) будет опубликована лишь 15 февраля, а новые детали относительно планов ФРС, вероятнее всего, поступят лишь 22 февраля (публикация протокола последнего заседания регулятора)", - указывают специалисты Росбанка.