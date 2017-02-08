Сегодня открытие фондовых торгов пройдет в слабо негативной зоне - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продемонстрировал попытку восстановительного роста на фоне пониженной торговой активности при поддержке некоторого смещения курса национальной валюты с началом покупок валюты Банком России. Инвесторы постепенно смещают фокус на акции "второго эшелона", вчера позитивную динамику продемонстрировали акции телекоммуникационного и медиасектора, а также розничные сети и отдельные представители сектора электроэнергетики. В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2160-2180 пунктов и сопротивления 2240-2250 пунктов. Идеи для усиления движения индекса и выхода за пределы этого торгового диапазона могут появиться со стороны глобальных рынков, в первую очередь дальнейшей динамики цен на нефть - конъюнктурная слабость Brent несет риски усиления снижения по российским активам на этой неделе. Сегодня открытие торгов пройдет в слабо негативной зоне с дальнейшим развитием коррекции в течение дня. В условиях общей безыдейности ожидаем повышение интереса к отдельным корпоративным историям: в четверг-пятницу операционные результаты за 4-й квартал представят "Мечел" и ОК "Русал", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.