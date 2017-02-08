В случае дальнейшего ухудшения внешнего фона индекс ММВБ снова протестирует 2200 пунктов - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже уровня в $55 за баррель на фоне вышедших шокирующих данных отраслевой статистики API, указавших на значительный рост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть с понижением в районе 2215 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор снова протестирует на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической отметки" 2200 пунктов", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.