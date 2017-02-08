Нефть: игроки выходят из "длинных" позиций - eToro

Накануне котировки нефти продолжили развивать нисходящее движение, утратив уровень 55 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Против актива сыграла совокупность факторов, включая фиксацию прибыли на фоне избыточных длинных позиций, накопившихся за последние несколько недель.

Пока инвесторы ждут отчетности от стран ОПЕК+, которые, по последним сведениям, выполняют свои обязательства на 90%, настроения в сырьевом сегменте портят американские сланцевые компании, активность которых набирает обороты. На этом фоне усиливаются опасения по поводу того, что приток сланцевой нефти затмит устранение излишком нефти в рамках договоренностей ОПЕК и других независимых производителей.

Появление признаков восстановления позиций доллара только усугубляет картину на рынке энергоносителей. Валюта, наконец, привлекла покупателей после четырех недель падения. Впрочем, отмечает П. Салас, понижательные риски для USD сохраняются, а недавний всплеск спроса на валюту объясняется скорее европейскими страхами, где на первый план вышли выборы во Франции и спекуляции на тему выхода страны из еврозоны в случае победы Марин Ле Пен.

"В краткосрочной перспективе в центре внимания нефтетрейдеров будет статистика из Штатов. Широко ожидается, что сегодня Минэнерго сообщит об увеличении запасов энергоносителя. И эти опасения уже частично заложены в цену. Так что если прирост будет менее 3 млн барр., негативная реакция актива может оказаться ограниченной. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку неблагоприятные цифры могут послужить еще одним поводом для ликвидации "длинных" позиций по Brent", - предупреждает специалист eToro.