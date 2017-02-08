Доллар может устремиться в направлении отметки 60 рублей - InstaForex

"Сегодня есть предпосылки для продолжения ослабления нашей валюты. Прежде всего, вероятно, мы и далее будем наблюдать сочетание растущего доллара и падающей нефти. Котировкам "черного золота" предстоит пройти испытание данными Минэнерго, которые с большой долей вероятности отразят очередной прирост запасов углеводородов. Если так, пессимистичные настроения в сырьевом сегменте усилятся, что откроет доллару путь в направлении отметки 60 рублей на пробое локального сопротивления 59,50 рубля", - указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев