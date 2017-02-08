Утренние прогнозы: индексы могут продолжить движение в диапазонах

По мнению аналитиков, в среду рынок акций откроется снижением. В целом индексы могут продолжить движение в диапазонах.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть с понижением в районе 2215 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор снова протестирует на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической отметки" 2200 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "На открытии среды индекс ММВБ, по нашему мнению, незначительно снизится. Некоторое давление на котировки могут оказать упавшие цены на нефть. В течение дня вероятны попытки возобновить рост к 2220-2230 пунктам по индексу ММВБ. Поиск возможностей для спекулятивных продаж рекомендуем на уровнях выше 2250 пунктов".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2160-2180 пунктов и сопротивления 2240-2250 пунктов. Идеи для усиления движения индекса и выхода за пределы этого торгового диапазона могут появиться со стороны глобальных рынков, в первую очередь дальнейшей динамики цен на нефть - конъюнктурная слабость Brent несет риски усиления снижения по российским активам на этой неделе. Сегодня открытие торгов пройдет в слабо негативной зоне с дальнейшим развитием коррекции в течение дня. В условиях общей безыдейности ожидаем повышение интереса к отдельным корпоративным историям: в четверг-пятницу операционные результаты за 4-й квартал представят "Мечел" и ОК "Русал".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций откроет торги снижением на фоне падающих котировок нефти".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не появилось".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Похоже, что нас ожидает очередная "плоская коррекция" с широким диапазоном 2260-2160 пунктов по ММВБ и 1200-1160 пунктов по РТС. Единственный сектор, который, на наш взгляд, сейчас выглядит перспективно, это российские металлурги, в частности, ГМК, ММК, НЛКМ и "Северсталь".