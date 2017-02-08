08 февраля 2017 года 09:50
Утренние прогнозы: индексы могут продолжить движение в диапазонах
По мнению аналитиков, в среду рынок акций откроется снижением. В целом индексы могут продолжить движение в диапазонах.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть с понижением в районе 2215 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор снова протестирует на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе "психологической отметки" 2200 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "На открытии среды индекс ММВБ, по нашему мнению, незначительно снизится. Некоторое давление на котировки могут оказать упавшие цены на нефть. В течение дня вероятны попытки возобновить рост к 2220-2230 пунктам по индексу ММВБ. Поиск возможностей для спекулятивных продаж рекомендуем на уровнях выше 2250 пунктов".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2160-2180 пунктов и сопротивления 2240-2250 пунктов. Идеи для усиления движения индекса и выхода за пределы этого торгового диапазона могут появиться со стороны глобальных рынков, в первую очередь дальнейшей динамики цен на нефть - конъюнктурная слабость Brent несет риски усиления снижения по российским активам на этой неделе. Сегодня открытие торгов пройдет в слабо негативной зоне с дальнейшим развитием коррекции в течение дня. В условиях общей безыдейности ожидаем повышение интереса к отдельным корпоративным историям: в четверг-пятницу операционные результаты за 4-й квартал представят "Мечел" и ОК "Русал".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций откроет торги снижением на фоне падающих котировок нефти".
ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не появилось".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Похоже, что нас ожидает очередная "плоская коррекция" с широким диапазоном 2260-2160 пунктов по ММВБ и 1200-1160 пунктов по РТС. Единственный сектор, который, на наш взгляд, сейчас выглядит перспективно, это российские металлурги, в частности, ГМК, ММК, НЛКМ и "Северсталь".
Опубликовано: /Финмаркет/
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08 февраля 2017 года 16:55
первой половине торгов среды продажи на российском фондовом рынке преобладали, в результате чего он продемонстрировал уверенную негативную динамику. При этом внешний фон лишь умеренно негативен для наших активов. Так, нефть марки Brent, хоть и ушла под отметку 55 долларов, продолжает удерживать... читать дальше
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08 февраля 2017 года 16:45
оссийский рынок акций продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются. Впрочем, пересмотр индекса MSCI Russia также оказывает влияние на отдельные бумаги. Рубль к вечеру может ослабнуть на фоне завершения аукционов ОФЗ и возможного падения котировок нефти, отмечает... читать дальше
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08 февраля 2017 года 16:30
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) на 58% - до 210 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным... читать дальше
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08 февраля 2017 года 16:20
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) на 29% - до 220 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена, так как аналитики считают, что акции "Аэрофлота" вполне могут повторить... читать дальше
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08 февраля 2017 года 15:58
"На наш взгляд, объемы покупок в 105-107 млн долларов не должны оказывать значительное влияние на курс рубля в краткосрочной
перспективе, учитывая незначительный размер проводимых операций (менее 3% дневного оборота на бирже). Единственный риск от совместных действий Минфина и ЦБ РФ – это... читать дальше
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08 февраля 2017 года 15:44
Москва. 8 февраля. Доллар США стабилен, а евро немного снизился на "Московской бирже" в ходе дневных торгов среды; рубль слегка укрепился к бивалютной корзине, несмотря на снижающуюся нефть. читать дальше
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08 февраля 2017 года 15:30
ачало покупок валюты Минфином было незаметно на фоне общей волатильности рынка.$100 млн в день – эта не та сумма, которая может что-то изменить на рынке. С другой стороны, в год это уже более $20,0 млрд, что сопоставимо с размером профицита счета текущих операций. Поэтому интервенции будут... читать дальше
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08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
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08 февраля 2017 года 14:37
"Курс доллар/рубль сегодня поднялся выше 59,50, но ажиотажа на рынке не наблюдается. Осталось непонятным, проводились ли вчера операции ЦБ на валютном рынке, на сервере раскрытия соответствующей информации данные за вчерашний день показывают нулевые объемы сделок, - комментирует начальник... читать дальше
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08 февраля 2017 года 14:02
В первый день валютных интервенций Минфина, курс российской валюты снизился против американского доллара, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Однако причины этого снижения нужно искать вовсе не в действиях министерства, а в ситуации на нефтяном... читать дальше
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08 февраля 2017 года 13:17
"Нефть пытается нащупать поддержку вблизи $54 за Brent, - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Доллар-рубль на подходе к 60 также должна встречать всё возрастающее сопротивление со стороны продавцов валюты. Сегодня мы ожидаем официальных итогов IPO Детского мира. Несмотря на то,... читать дальше
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08 февраля 2017 года 12:53
"На открытии биржевой сессии рубль снижался относительно доллара в район 59,60 руб./долл., однако позднее смог нивелировать часть утренних потерь, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Первый день покупок ЦБ РФ валюты с... читать дальше
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08 февраля 2017 года 12:34
"Хотя во вторник рубль потерял примерно 0,5 к доллару, само влияние интервенций ЦБ в интересах Минфина было минимальным, - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В основном на падение рубля повлияло общее падение спроса на рубли. В среду, учитывая падение цен на... читать дальше
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08 февраля 2017 года 12:05
"Полагаем, что из-за ухудшения конъюнктуры на сырьевых площадках роста котировок ОФЗ не стоит ждать и сегодня, как и значительного спроса на первичном рынке в ходе аукционов. Минфин предложит инвесторам впервые размещенный на прошлой неделе 6-летний выпуск серии 26220 в объеме 25 млрд руб. по... читать дальше
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08 февраля 2017 года 11:59
"На наш взгляд, ключевыми факторами, которые влияют на курс рубля, являются следующие: 1. Жесткая денежно- кредитная политика Банка России (сохранение высокого кэрри в рублевых активах поддерживает рубль), 2. покупки Минфина валюты в резервы (в моменте слабое давление на рубль, но будет... читать дальше
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