Доллар и евро немного выросли в начале торгов среды, рубль снижается на фоне падающей нефти

Москва. 8 февраля. Доллар США и евро подросли на "Московской бирже" в начале торгов среды; рубль слегка снизился к бивалютной корзине на фоне продолжающегося снижения котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,43-59,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,45 руб./$1 (+13 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,42 руб./EUR1 (+3 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 8,5 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 61,237 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,67 копейки выше уровня действующего официального курса, евро на 22,38 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и бивалютной корзине в начале торгов 8 февраля связано продолжающимся снижением цен на нефть на опасениях, что рост добычи в США компенсирует производство топлива в странах ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,44% - до $54,81 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,81% - до $51,75 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы на Brent подешевели на 1,2% - до $55,05 за баррель, на WTI - на 1,58%, до $52,17 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.

Тем временем во вторник Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год, с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года. При этом EIA оставило неизменным прогноз добычи в текущем году, на уровне 9 млн б/с, и слабо повысило прогнозы цен основных марок нефти. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 году составит $53,46 за баррель, Brent - $54,45 за баррель.