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08 февраля 2017 года 09:58

На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 8 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 10% годовых по итогам заседания 3 февраля и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительным ростом, негативным фактором для рынка стало падение цен на нефть. Участники рынка также оценивали отчетность крупных компаний, включая General Motors и Michael Kors, и данные о внешнеторговом балансе США. Индикатор Nasdaq Composite в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув отметки 5675 пунктов. Dow Jones поднимался до рекордных в истории 20135 пунктов. Однако в итоге рост основных индикаторов составил менее 0,2%.

Как стало известно из отчета министерства торговли США, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в декабре сократилось на 3,2% и составило $44,262 млрд. Вместе с тем внешнеторговый дефицит по итогам всего 2016 года был максимальным за последние четыре года и составил $502,3 млрд. Отмечается, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал такую ситуацию и обещал добиться сокращения внешнеторгового дефицита за счет увеличения экспорта, включая топливо, и снижения закупок иностранных товаров.

Между тем доллар США подорожал к евро на 0,6% после заявлений председателя Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что он не исключает повышения процентных ставок Федрезерва на мартовском заседании.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в среду, рост цен на бумаги компаний в сфере недвижимости компенсирует снижение котировок нефтедобывающих компаний. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific практически не меняется, хотя ранее в ходе торгов индикатор снижался. Японский Nikkei 225 в среду поднялся на 0,5%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,5%, новозеландский NZX 50 опустился менее чем на 0,1%. Филиппинский PSEi упал на 0,5%, малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения во вторник на опасениях, что рост добычи в США компенсирует производство топлива в странах ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК уменьшилась на 0,45% - до $54,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,79% - до $51,76 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы на Brent подешевели на 1,2% - до $55,05 за баррель, на WTI - на 1,58%, до $52,17 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.

Тем временем во вторник Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год, с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года. При этом EIA оставило неизменным прогноз добычи в текущем году, на уровне 9 млн б/с, и слабо повысило прогнозы цен основных марок нефти. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 году составит $53,46 за баррель, Brent - $54,45 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла чуть более чем на четверть по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 13,79 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,876 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 февраля не изменился и составил 104,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 492,10 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК ПИК БО-07" (+0,13%), "Сбербанк БО-18" (+0,05%) и "РусГидро-07" (+0,05%), а в лидерах снижения - "МТС-07" (-0,1%), "Внешэкономбанк-001Р-04" (-0,08%) и "РЖД-23" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) полностью разместило биржевые облигации серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей. Book building облигаций прошел 31 января. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,2% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 3 года. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций ТМХ серии П01-БО объемом до 100 млрд рублей. По ней бонды могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) приняло решение приравнять ставки 2-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей к ставке первого купона. ЧТПЗ в среду с 11:00 МСК до 16:00 МСК включительно проведет book building биржевых облигаций серии БО-001Р-02. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,95-10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,20-10,46% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 5 лет. Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

ПАО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) не исполнило оферту на выкуп биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 2,568 млн рублей. Неисполнение оферты компания объясняет "невозможностью проведения операции в связи с отзывом лицензии у уполномоченного агента". При этом 7 февраля компания сообщила, что полностью выплатила купонный доход по 2-му купону облигаций серии БО-01 в размере 21,94 млн рублей. 6 февраля "Вторресурсы" допустили техдефолт, не полностью выплатив доход за 2-й купонный период по облигациям серии БО-01. Из 21,94 млн рублей общего объема выплат по 2-му купону компания вовремя не выплатила 6,94 млн рублей купонного дохода. Причиной неполной выплаты компания называла технические проблемы обслуживающего банка. Компания разместила 3-летние бонды БО-01 объемом 400 млн рублей в феврале 2016 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, 2-го купона - 11% годовых.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 8 февраля ограничит режим торгов облигациями ПАО "Национальная девелоперская компания" (НДК) серии 01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС". Такое решение принято в связи с истечением 3 февраля 2017 года 10 рабочих дней с плановой даты выплаты доходов по 3-му купону указанного выпуска облигаций. В понедельник, 6 февраля, НДК сообщила, что купонный доход за 3-й купонный период выплачен в расчете всего на 100 облигаций выпуска и составляет 7,478 тыс. рублей. Купонный доход по облигациям в количестве 980 тыс. бумаг, которые учитываются на счетах депо Татфондбанка (MOEX: TATF), эмитентом не выплачивается в связи с обеспечительными мерами по судебному разбирательству.


Опубликовано: /Финмаркет/
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