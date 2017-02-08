Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительным ростом, негативным фактором для рынка стало падение цен на нефть.

Участники рынка также оценивали отчетность крупных компаний, включая General Motors и Michael Kors, и данные о внешнеторговом балансе США.

Индикатор Nasdaq Composite в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув отметки 5675 пунктов. Dow Jones поднимался до рекордных в истории 20135 пунктов. Однако в итоге рост основных индикаторов составил менее 0,2%.

Нефть марки WTI подешевела во вторник на 1,6% на ожиданиях очередного роста запасов топлива в США по итогам минувшей недели. Акции нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron подешевели на 1,2% и 1,4% соответственно.

Как стало известно из отчета министерства торговли США, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в декабре сократилось на 3,2% и составило $44,262 млрд.

Вместе с тем внешнеторговый дефицит по итогам всего 2016 года был максимальным за последние четыре года и составил $502,3 млрд.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал такую ситуацию и обещал добиться сокращения внешнеторгового дефицита за счет увеличения экспорта, включая топливо, и снижения закупок иностранных товаров.

Между тем доллар США подорожал к евро на 0,6% после заявлений председателя Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что он не исключает повышения процентных ставок Федрезерва на мартовском заседании.

Капитализация ритейлера одежды Gap Inc. снизилась на 1%, несмотря на то, что компания объявила о намерении превзойти собственные прогнозы прибыли и выручки в 2016 году благодаря сильным показателям продаж в период зимних праздников.

Акции производителя аксессуаров Michael Kors Holdings упали на 11% после публикации слабых показателей выручки за третий финквартал. Прогноз компании на четвертый квартал также разочаровал инвесторов.

Цена бумаг крупнейшего производителя автомобилей в США General Motors снизилась на 4,7%, несмотря на то, что прибыль и выручка компании за четвертый квартал прошлого года оказались лучше прогнозов, а годовая выручка выросла до рекордных в истории $166 млрд.

Производитель удобрений Mosaic Co. отчитался о снижении квартальной выручки до $900 млн с $1 млрд за тот же период предыдущего года, вследствие чего руководство компании приняло решение сократить дивидендные выплаты за 2016 год до 60 центов на акцию с $1,1 на акцию. Бумаги Mosaic подешевели на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 7 февраля вырос на 37,87 пункта (0,2%) и составил 20090,29 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,52 пункта (0,02%) - до 2293,08 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 10,67 пункта (0,2%) и составил 5674,22 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправлено в среду, рост цен на бумаги компаний в сфере недвижимости компенсирует снижение котировок нефтедобывающих компаний.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific практически не меняется, хотя ранее в ходе торгов индикатор снижался.

Японский Nikkei 225 в среду поднялся на 0,3%, как и более широкий индекс Topix.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,5%, новозеландский NZX 50 опустился менее чем на 0,1%. Филиппинский PSEi упал на 0,5%, малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%.

Падение нефтяных котировок, продолжающееся третью сессию подряд, негативно влияет на акции нефтедобывающих компаний региона. PetroChina потеряла 1,2% на торгах в Гонконге, CNOOC - 1%, японская Inpex - 1,4%.

Акции генерирующей компании Yokogawa Electric упали на 7,7%, после того как аналитики Credit Suisse предупредили, что ее прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов компании.

Цена бумаг японских компаний Fujitsu и Fuji Electric опустилась на 3,3% и 2,5% соответственно. Компании объявили о планах продать принадлежащие им акции друг друга.

Котировки акций операторов казино в Макао Galaxy Entertainment и Sands China снижаются на 2,2%, опускаясь третью сессию подряд.

На фоне повышения курса иены цена акций японских экспортеров Mazda Motor и Sony снизилась на 0,8% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения во вторник на опасениях, что рост добычи в США компенсирует производство топлива в странах ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК уменьшилась на $0,41 (0,74%) - до $54,64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,59 (1,13%) - до $51,58 за баррель.

К закрытию рынка во вторник фьючерсы на Brent подешевели на $0,67 (1,2%) - до $55,05 за баррель, на WTI - на $0,84 (1,58%), до $52,17 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.

Тем временем во вторник Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год, с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года.

При этом EIA оставило неизменным прогноз добычи в текущем году, на уровне 9 млн б/с, и слабо повысило прогнозы цен основных марок нефти.

Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 году составит $53,46 за баррель, Brent - $54,45 за баррель.

Между тем иранское новостное агентство Fars привело слова министра нефти страны Биджама Зангане, который считает, что странам ОПЕК необходимо продлить действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2016 года.