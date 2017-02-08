Цены на нефть продолжают снижаться
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительным ростом, негативным фактором для рынка стало падение цен на нефть.
Участники рынка также оценивали отчетность крупных компаний, включая General Motors и Michael Kors, и данные о внешнеторговом балансе США.
Индикатор Nasdaq Composite в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув отметки 5675 пунктов. Dow Jones поднимался до рекордных в истории 20135 пунктов. Однако в итоге рост основных индикаторов составил менее 0,2%.
Нефть марки WTI подешевела во вторник на 1,6% на ожиданиях очередного роста запасов топлива в США по итогам минувшей недели. Акции нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron подешевели на 1,2% и 1,4% соответственно.
Как стало известно из отчета министерства торговли США, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США в декабре сократилось на 3,2% и составило $44,262 млрд.
Вместе с тем внешнеторговый дефицит по итогам всего 2016 года был максимальным за последние четыре года и составил $502,3 млрд.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал такую ситуацию и обещал добиться сокращения внешнеторгового дефицита за счет увеличения экспорта, включая топливо, и снижения закупок иностранных товаров.
Между тем доллар США подорожал к евро на 0,6% после заявлений председателя Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что он не исключает повышения процентных ставок Федрезерва на мартовском заседании.
Капитализация ритейлера одежды Gap Inc. снизилась на 1%, несмотря на то, что компания объявила о намерении превзойти собственные прогнозы прибыли и выручки в 2016 году благодаря сильным показателям продаж в период зимних праздников.
Акции производителя аксессуаров Michael Kors Holdings упали на 11% после публикации слабых показателей выручки за третий финквартал. Прогноз компании на четвертый квартал также разочаровал инвесторов.
Цена бумаг крупнейшего производителя автомобилей в США General Motors снизилась на 4,7%, несмотря на то, что прибыль и выручка компании за четвертый квартал прошлого года оказались лучше прогнозов, а годовая выручка выросла до рекордных в истории $166 млрд.
Производитель удобрений Mosaic Co. отчитался о снижении квартальной выручки до $900 млн с $1 млрд за тот же период предыдущего года, вследствие чего руководство компании приняло решение сократить дивидендные выплаты за 2016 год до 60 центов на акцию с $1,1 на акцию. Бумаги Mosaic подешевели на 0,6%.
Индекс Dow Jones Industrial Average 7 февраля вырос на 37,87 пункта (0,2%) и составил 20090,29 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 0,52 пункта (0,02%) - до 2293,08 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 10,67 пункта (0,2%) и составил 5674,22 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправлено в среду, рост цен на бумаги компаний в сфере недвижимости компенсирует снижение котировок нефтедобывающих компаний.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific практически не меняется, хотя ранее в ходе торгов индикатор снижался.
Японский Nikkei 225 в среду поднялся на 0,3%, как и более широкий индекс Topix.
Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,6%.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,5%, новозеландский NZX 50 опустился менее чем на 0,1%. Филиппинский PSEi упал на 0,5%, малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,6%.
Падение нефтяных котировок, продолжающееся третью сессию подряд, негативно влияет на акции нефтедобывающих компаний региона. PetroChina потеряла 1,2% на торгах в Гонконге, CNOOC - 1%, японская Inpex - 1,4%.
Акции генерирующей компании Yokogawa Electric упали на 7,7%, после того как аналитики Credit Suisse предупредили, что ее прибыль может оказаться хуже собственных прогнозов компании.
Цена бумаг японских компаний Fujitsu и Fuji Electric опустилась на 3,3% и 2,5% соответственно. Компании объявили о планах продать принадлежащие им акции друг друга.
Котировки акций операторов казино в Макао Galaxy Entertainment и Sands China снижаются на 2,2%, опускаясь третью сессию подряд.
На фоне повышения курса иены цена акций японских экспортеров Mazda Motor и Sony снизилась на 0,8% и 0,9% соответственно.
Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения во вторник на опасениях, что рост добычи в США компенсирует производство топлива в странах ОПЕК.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК уменьшилась на $0,41 (0,74%) - до $54,64 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,59 (1,13%) - до $51,58 за баррель.
К закрытию рынка во вторник фьючерсы на Brent подешевели на $0,67 (1,2%) - до $55,05 за баррель, на WTI - на $0,84 (1,58%), до $52,17 за баррель.
Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.
Тем временем во вторник Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год, с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года.
При этом EIA оставило неизменным прогноз добычи в текущем году, на уровне 9 млн б/с, и слабо повысило прогнозы цен основных марок нефти.
Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2017 году составит $53,46 за баррель, Brent - $54,45 за баррель.
Между тем иранское новостное агентство Fars привело слова министра нефти страны Биджама Зангане, который считает, что странам ОПЕК необходимо продлить действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2016 года.